Волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. ФОТО, ВІДЕО

Волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. ФОТО, ВІДЕО
Спортсмени-легкоатлети з Волинської області перемогли на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 року народження.

Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.

Змагання відбувалися в Києві з 3 по 5 лютого.

Команда Любешівської ДЮСШ зайняла перше місце згідно командних підсумків. В активі волинян - 163 очки. Найближчі конкуренти КДЮСШ № 16 з Києва та команда із Хмельниччини набрали 118 та 109 очок відповідно.

"Я щиро вітаю учнів команди Любешівсьої ДЮСШ з перемогою! Ви супер талоновиті і супер професійна команда!!! Дякую та вітаю тренерів та батьків!!! Дякуємо ЗСУ за змогу тренуватись та змагатись! Наше майбутнє в наших дітях, маємо бути сильними", - йдеться у дописі Валентини Борисюк.






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Теги: спорт, Волинь, Любешів
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