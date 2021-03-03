Волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Спортсмени-легкоатлети з Волинської області перемогли на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 року народження.
Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.
Змагання відбувалися в Києві з 3 по 5 лютого.
Команда Любешівської ДЮСШ зайняла перше місце згідно командних підсумків. В активі волинян - 163 очки. Найближчі конкуренти КДЮСШ № 16 з Києва та команда із Хмельниччини набрали 118 та 109 очок відповідно.
"Я щиро вітаю учнів команди Любешівсьої ДЮСШ з перемогою! Ви супер талоновиті і супер професійна команда!!! Дякую та вітаю тренерів та батьків!!! Дякуємо ЗСУ за змогу тренуватись та змагатись! Наше майбутнє в наших дітях, маємо бути сильними", - йдеться у дописі Валентини Борисюк.
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Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.
Змагання відбувалися в Києві з 3 по 5 лютого.
Команда Любешівської ДЮСШ зайняла перше місце згідно командних підсумків. В активі волинян - 163 очки. Найближчі конкуренти КДЮСШ № 16 з Києва та команда із Хмельниччини набрали 118 та 109 очок відповідно.
"Я щиро вітаю учнів команди Любешівсьої ДЮСШ з перемогою! Ви супер талоновиті і супер професійна команда!!! Дякую та вітаю тренерів та батьків!!! Дякуємо ЗСУ за змогу тренуватись та змагатись! Наше майбутнє в наших дітях, маємо бути сильними", - йдеться у дописі Валентини Борисюк.
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