Волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. ФОТО, ВІДЕО

Спортсмени-легкоатлети з Волинської області перемогли на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 року народження.Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.Змагання відбувалися в Києві з 3 по 5 лютого.Команда Любешівської ДЮСШ зайняла перше місце згідно командних підсумків. В активі волинян - 163 очки. Найближчі конкуренти КДЮСШ № 16 з Києва та команда із Хмельниччини набрали 118 та 109 очок відповідно."Я щиро вітаю учнів команди Любешівсьої ДЮСШ з перемогою! Ви супер талоновиті і супер професійна команда!!! Дякую та вітаю тренерів та батьків!!! Дякуємо ЗСУ за змогу тренуватись та змагатись! Наше майбутнє в наших дітях, маємо бути сильними", - йдеться у дописі Валентини Борисюк.