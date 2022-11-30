Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчими квартирами

Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчими квартирами
В Україні однокімнатна квартира із ремонтом обідеться покупцеві найдорожче у Києві, Львові та Одесі.

Крім цього, в ТОП-10 обласних центрів України із найдорожчими цінами на житло. Про це йдеться у статистиці каталогу новобудов України ЛУН.

Так, у столиці України однокімнатна квартира вартує 3,2 млн грн, у Львові - 2,1 млн грн, а в Одесі - 1,7 млн грн. 1,6 млн грн віддасть людина, яка захоче придбати житло у Вінниці, Ужгороді або Дніпрі.

"За останні три місяці готові квартири подешевшали лише в Києві. Так в столиці в середньому ціна на однокімнатні знизилась на 400 тисяч грн, що становить –12%. Решта регіонів залишилась без змін.
Цікаво, що ціни Ужгорода на трикімнатні квартири від власників в середньому на 1000$ дорожчі ніж в Одесі. Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою", - повідомляюь у ЛУН.

Обласний центр Волині займає 7 сходинку в рейтингу цін на житло. Однокімнатна квартира в Луцьку коштує 1,5 млн грн.

Луцьк – у ТОП-10 міст з найдорожчими квартирами

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Теги: Волинь, Луцьк, житло, ціна
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