Стало відомо, де на Волині відкриють 4 монастирі

Стало відомо, де на Волині відкриють 4 монастирі
Православна церква України планує створити на території Волинської області 4 нові монастирі. Стало відомо, де саме відкриють нові обителі.

Про це стало відомо з постанов №48, 49, 50,51 Священного Синоду ПЦУ.

Нагадаємо, ІА ВолиньPost повідомляло, що на території Волинської та Тернопільської єпархій відкриють нові монастирі.

Так, згідно постанов на Волині створять аналогічні монастирі, які вже існують у Волинській та Володимир-Волинській єпахіях УПЦ (МП).

Йдеться про заснування двох чоловічих монастрирів - Хрестовоздвиженського у Чарторийську на Маневиччині та Свято-Миколаївського у селі Мильці, що на Старовижівщині.

Також створять два жіночих монастирі - Стрітенський у селі Михнівка на Камінь-Каширщині та Свято-Троїцький у селі Старосілля на Маневиччині.

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Теги: ПЦУ, Волинь, Україна, монастирі
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