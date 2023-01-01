Стало відомо, де на Волині відкриють 4 монастирі
Сьогодні, 05:27
Православна церква України планує створити на території Волинської області 4 нові монастирі. Стало відомо, де саме відкриють нові обителі.
Про це стало відомо з постанов №48, 49, 50,51 Священного Синоду ПЦУ.
Нагадаємо, ІА ВолиньPost повідомляло, що на території Волинської та Тернопільської єпархій відкриють нові монастирі.
Так, згідно постанов на Волині створять аналогічні монастирі, які вже існують у Волинській та Володимир-Волинській єпахіях УПЦ (МП).
Йдеться про заснування двох чоловічих монастрирів - Хрестовоздвиженського у Чарторийську на Маневиччині та Свято-Миколаївського у селі Мильці, що на Старовижівщині.
Також створять два жіночих монастирі - Стрітенський у селі Михнівка на Камінь-Каширщині та Свято-Троїцький у селі Старосілля на Маневиччині.
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Про це стало відомо з постанов №48, 49, 50,51 Священного Синоду ПЦУ.
Нагадаємо, ІА ВолиньPost повідомляло, що на території Волинської та Тернопільської єпархій відкриють нові монастирі.
Так, згідно постанов на Волині створять аналогічні монастирі, які вже існують у Волинській та Володимир-Волинській єпахіях УПЦ (МП).
Йдеться про заснування двох чоловічих монастрирів - Хрестовоздвиженського у Чарторийську на Маневиччині та Свято-Миколаївського у селі Мильці, що на Старовижівщині.
Також створять два жіночих монастирі - Стрітенський у селі Михнівка на Камінь-Каширщині та Свято-Троїцький у селі Старосілля на Маневиччині.
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