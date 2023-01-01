Сейсмолог розповів, де в Україні можуть статися сильні землетруси
Сьогодні, 03:42
В Україні сильні землетруси можуть статися, зокрема, у Києві та Криму. Землетруси у Туреччині виникли у сейсмоактивному поясі до якого належить й Україна.
Про це журналісту УНН розповів сейсмолог Олександр Кендзера.
“Безумовно може бути (сильний землетрус у Києві — ред.), все залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з вогнищами в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять й викликають коливання і у Києві, і в москві, і у санкт-петербурзі. Люди пам’ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча у 1977, 1986 та 1990 роках. Пам’ятають, як у Києві з високих будинків мешканці вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися”, — розповів Кендзера.
Також він зазначив, що сильні землетруси можуть статися у Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, південне узбережжя.
“Там у 1927 році відбувся такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував”, — сказав Кендзера.
Він додав, що землетрус у Туреччині стався у сейсмоактивному поясі до якого належить й Україна.
“Просто землетруси відбулися на південно-західній окраїні цього пояса, а ми лежимо на північно-східній частині”, — зазначив Кендзера.
Окрім того, він розповів як діяти людям при сильному землетрусі.
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“Все залежить від того, де ви знаходитеся, якщо ви перебуваєте в сучасному будинку, який є сейсмостійким, то тоді вам не потрібно нікуди виходити. Якщо мова йде про панельні будинки, які можуть скластися так як це показали турецькі умови, то в такому випадку з нижніх поверхів можна встигнути втекти, якщо мова про високі поверхи, то навряд людина встигне за одну хвилину зібратися й вибігти. Хоча старатися зробити це потрібно. Людина може загинути або травмуватися не лише тоді, коли весь будинок руйнується, а й коли необачно ставлять важкі речі на шафу, які починають падати й можуть травмувати”, — зазначив Кендзера.
Також він зазначив, що у разі перебування на вулиці біля висоток потрібно ховатися у в місцях, де сходяться стіни, або там де несучі стовби, адже, наприклад, можна травмуватися уламками від вікон.
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Про це журналісту УНН розповів сейсмолог Олександр Кендзера.
“Безумовно може бути (сильний землетрус у Києві — ред.), все залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з вогнищами в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять й викликають коливання і у Києві, і в москві, і у санкт-петербурзі. Люди пам’ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча у 1977, 1986 та 1990 роках. Пам’ятають, як у Києві з високих будинків мешканці вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися”, — розповів Кендзера.
Також він зазначив, що сильні землетруси можуть статися у Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, південне узбережжя.
“Там у 1927 році відбувся такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував”, — сказав Кендзера.
Він додав, що землетрус у Туреччині стався у сейсмоактивному поясі до якого належить й Україна.
“Просто землетруси відбулися на південно-західній окраїні цього пояса, а ми лежимо на північно-східній частині”, — зазначив Кендзера.
Окрім того, він розповів як діяти людям при сильному землетрусі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 912 людей
“Все залежить від того, де ви знаходитеся, якщо ви перебуваєте в сучасному будинку, який є сейсмостійким, то тоді вам не потрібно нікуди виходити. Якщо мова йде про панельні будинки, які можуть скластися так як це показали турецькі умови, то в такому випадку з нижніх поверхів можна встигнути втекти, якщо мова про високі поверхи, то навряд людина встигне за одну хвилину зібратися й вибігти. Хоча старатися зробити це потрібно. Людина може загинути або травмуватися не лише тоді, коли весь будинок руйнується, а й коли необачно ставлять важкі речі на шафу, які починають падати й можуть травмувати”, — зазначив Кендзера.
Також він зазначив, що у разі перебування на вулиці біля висоток потрібно ховатися у в місцях, де сходяться стіни, або там де несучі стовби, адже, наприклад, можна травмуватися уламками від вікон.
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