Громада на Волині отримала комплекси «Starlink»

Іваничівська громада отримала перші Старлінки, які надійшли для громад Володимирщини за підтримки уряду сусідньої Польщі.Селищному голові Лідії Томашевській Старлінки передав Юрій Лобач голова Володимирської районної військової адміністрації. Попередньо це обладнання було отримане керівником РВА у обласній військовій адміністрації, - йдеться а сайті громади.Засоби, що забезпечать зв'язок у період блекауту отримали очільники Іваничівської та Локачинської селищних, Зимнівської. Литовезької. Затурцівської сільських рад. Один з пристроїв також стоятиме на приміщенні райвіськадміністрації.Разом зі Старлінками, які служитимуть місцевим «Пунктам незламності», головам були передані і рекомендації до їх використання. Наразі їх потрібно активувати. Абонплата здійснюватиметься польськими партнерами. Використовувати Старлінки слід у критичних ситуаціях для налагодження зв’язку під час довготривалих вимкнень електроенергії , що унеможливлює забезпечити зв'язок за іншими каналами.