7 лютого на Волині: гортаючи календар

7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.

Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 6 лютого
06 лютий, 23:35
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 23:02
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