Волинянин підписав контракт з рівненським «Вересом»

Волинянин підписав контракт з рівненським «Вересом»
Рівненський "Верес" підсилився оборонцем, який народився на Волині.

Про це повідомлять на офіційному сайті клубу з Рівного.

Четвертим зимовим новачком рівненського "Вереса" став Олександр Маткобожик. Із народним клубом футболіст уклав контракт за схемою 0,5+2. Угода гарантовано діятиме до завершення поточного сезону з можливістю автоматичного продовження ще на 2 роки.

Олександр Маткобожик - народився 03 січня 1998 року у Ковелі (Волинська область). Зріст - 184 см. Вага - 75 кг. Центральний захисник. Вихованець ДЮСШ Люблинець та аматорського клубу БРВ-ВІК із міста Володимира. Попередні клуби: Зірка (Кропивницький), Волинь (Луцьк), Минай, Карпати (Львів). Зіграв два матчі за збірну України U19.

На початку 2019 року футболіст став гравцем луцької «Волині», яка грала в першій лізі. Проте за півроку перебування у цій команді Маткобожик не провів жодного матчу.

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Теги: Волинь, футбол, Рівне
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