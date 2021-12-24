Волинянин підписав контракт з рівненським «Вересом»

Рівненський "Верес" підсилився оборонцем, який народився на Волині.Про це повідомлять на офіційному сайті клубу з Рівного.Четвертим зимовим новачком рівненського "Вереса" став. Із народним клубом футболіст уклав контракт за схемою 0,5+2. Угода гарантовано діятиме до завершення поточного сезону з можливістю автоматичного продовження ще на 2 роки.Олександр Маткобожик - народився 03 січня 1998 року у Ковелі (Волинська область). Зріст - 184 см. Вага - 75 кг. Центральний захисник. Вихованець ДЮСШ Люблинець та аматорського клубу БРВ-ВІК із міста Володимира. Попередні клуби: Зірка (Кропивницький), Волинь (Луцьк), Минай, Карпати (Львів). Зіграв два матчі за збірну України U19.На початку 2019 року футболіст став гравцем луцької «Волині», яка грала в першій лізі. Проте за півроку перебування у цій команді Маткобожик не провів жодного матчу.