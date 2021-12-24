Волинянин підписав контракт з рівненським «Вересом»
Сьогодні, 02:17
Рівненський "Верес" підсилився оборонцем, який народився на Волині.
Про це повідомлять на офіційному сайті клубу з Рівного.
Четвертим зимовим новачком рівненського "Вереса" став Олександр Маткобожик. Із народним клубом футболіст уклав контракт за схемою 0,5+2. Угода гарантовано діятиме до завершення поточного сезону з можливістю автоматичного продовження ще на 2 роки.
Олександр Маткобожик - народився 03 січня 1998 року у Ковелі (Волинська область). Зріст - 184 см. Вага - 75 кг. Центральний захисник. Вихованець ДЮСШ Люблинець та аматорського клубу БРВ-ВІК із міста Володимира. Попередні клуби: Зірка (Кропивницький), Волинь (Луцьк), Минай, Карпати (Львів). Зіграв два матчі за збірну України U19.
На початку 2019 року футболіст став гравцем луцької «Волині», яка грала в першій лізі. Проте за півроку перебування у цій команді Маткобожик не провів жодного матчу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомлять на офіційному сайті клубу з Рівного.
Четвертим зимовим новачком рівненського "Вереса" став Олександр Маткобожик. Із народним клубом футболіст уклав контракт за схемою 0,5+2. Угода гарантовано діятиме до завершення поточного сезону з можливістю автоматичного продовження ще на 2 роки.
Олександр Маткобожик - народився 03 січня 1998 року у Ковелі (Волинська область). Зріст - 184 см. Вага - 75 кг. Центральний захисник. Вихованець ДЮСШ Люблинець та аматорського клубу БРВ-ВІК із міста Володимира. Попередні клуби: Зірка (Кропивницький), Волинь (Луцьк), Минай, Карпати (Львів). Зіграв два матчі за збірну України U19.
На початку 2019 року футболіст став гравцем луцької «Волині», яка грала в першій лізі. Проте за півроку перебування у цій команді Маткобожик не провів жодного матчу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин підписав контракт з рівненським «Вересом»
Сьогодні, 02:17
Громада на Волині отримала комплекси «Starlink»
Сьогодні, 01:15
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 лютого
06 лютий, 23:35
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 23:02
Медіа