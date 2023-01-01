Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних літаків, – Кулеба

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних літаків, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про роботу команди Президента Володимира Зеленського над розблокуванням рішення про надання Україні першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Про це міністр заявив в ефірі національного телемарафону, - повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ.

“Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку”, - зазначив він.

Міністр зазначив, що станом на зараз, з точки зору масовості на ринку та доступності обслуговування, базовою моделлю для України є американський F-16. Водночас не обов’язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна. Важливо розблокувати надання іноземних бойових літаків як таких.

“Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків. І тут Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс Президента, особисто Президент Володимир Зеленський - вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні зачинені двері”, - наголосив він.

Глава МЗС України додав, що єдині бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків є психологічними. Він нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню РСЗВ HIMARS, ЗРК “Patriot” і західних танків, але дипломатичній команді Президента Зеленського все ж вдалося подолати бар’єри та розблокувати постачання цих типів озброєння.

“Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію”, - підкреслив він.

Міністр нагадав, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не виправдалися. На його думку, так само не виправдаються страхи та побоювання щодо надання Україні іноземних бойових літаків, відтак рішення варто ухвалювати якнайшвидше.

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Теги: МЗС, Україна. допомога, винищувачі, авіація
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