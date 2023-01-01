АТ «Волиньгаз» сплатило у 2022 році майже 170 млн грн податків

АТ «Волиньгаз» сплатило у 2022 році майже 170 млн грн податків
Товариство «Волиньгаз» є одним із найбільших у регіоні платників податків до місцевого бюджету. Компанія щороку сплачує до бюджетів різних рівнів кілька десятків мільйонів гривень податків. Так, за 2022 рік компанія сплатила 168 млн грн. З них 112 млн грн - до державного і 56 млн грн - до місцевого бюджету.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Найбільша стаття відрахувань до місцевого бюджету - ПДФО та податок на нерухомість, за якою торік було сплачено понад 45 мільйонів. Сплачені податки – це розвиток міцної держави та стабільності.

Податки в усьому світі є основою наповнення бюджету. Саме завдяки сплаченим податкам працює освіта, медицина і соціальна сфера, виплачуються пенсії, надаються субсидії та пільги, утримується армія. Податки допомагають забезпечувати економічну стабільність країни.

«В умовах воєнного стану наше підприємство критичної інфраструктури працює цілодобово, тримає енергетичний фронт України та всіляко підтримує українських військових», - каже голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.

АТ «Волиньгаз» допомагало й продовжує допомагати ЗСУ, теробороні та людям, які були змушені покинути свої домівки та оселилися на Волині. У перші місяці повномасштабної агресії росії працівники газорозподільного підприємства виробляли сталеві їжаки та передали їх нашим захисникам. Компанія придбала військовим продукти харчування, медикаменти, буржуйки, генератори, автомобілі та теплі речі. Сума фінансових витрат на різноманітні запити становить понад 4,5 мільйони гривень.

Дякуємо всім споживачам, які розуміють важливість нашої роботи та вчасно оплачують рахунки за послугу розподілу газу!

Сплачуємо податки - працюємо на перемогу!



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Теги: Волиньгаз
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