Над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту

Над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту
Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram.

Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників.

Прикордонники відкрили вогонь з переносного зенітно-ракетного комплексу та збили російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.


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Теги: українські військові, штурмовик, збили, Бахмут
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