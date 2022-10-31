Над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту





Про це повідомляє Державна прикордонна служба в



Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників.



Прикордонники відкрили вогонь з переносного зенітно-ракетного комплексу та збили російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників.Прикордонники відкрили вогонь з переносного зенітно-ракетного комплексу та збили російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

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