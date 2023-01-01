На Харківщині помер воїн з Волині Валентин Козодой

На Харківщині помер воїн з Волині Валентин Козодой
При виконанні бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області 5 лютого помер волинянин Козодой Валентин Леонідович, 10.03.1976 року народження.

Про це повідомили у Мар’янівській громаді.

Валентин Козодой, житель села Цегів, став на захист рідної Батьківщини 16 червня 2022 року.

Зазначається, що про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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