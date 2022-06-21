Мовний скандал на Всеукраїнському турнірі винахідників: сина луцького військового просили говорити російською





Про це розповідає



Усе розпочалося із допису лучанки Ліди Кульчицької, чий син був капітаном команди на турнірі, яка представляла збірну Волинської області від Малої академії наук. Захід відбувався в онлайн-форматі.



На турнірі професор одного з чернігівських ВНЗ, Андрій Давиденко, за сумісництвом один з організаторів конкурсу, просив команду з Луцька говорити російською мовою, адже гості з Молдови не розуміли української. Лучани відмовилися це робити, і під час своїх виступів українською мовою Давиденко декілька разів їм нагадував, щоб команда розмовляла російською.



У своєму дописі обурена лучанка окремо звернулася до Андрія Давиденка:



«Ви, пане Давиденко, розумієте, що кожна родина, майже кожна сім'я в Україні в цій війні має або когось в ЗСУ, або в теробороні, або серед волонтерів? В нашій команді є учасник, в якого тато 9 років на цій війні. Ви, пане Давиденко, хоч на секунду задумалися, як цим дітям розмовляти мовою окупантів, вбивць, ґвалтівників? Тим більше за день до того була трагедія в Дніпрі», – зазначила пані Ліда.



Тоді на цю ситуацію відреагувала і директорка школи № 27 Вероніка Захарчук. Вона повідомила, що ситуація її дуже здивувала. Крім того, вона зверталася зі скаргою до оргкомітету, аби ті надали перекладача командам, адже діти не можуть перекладати деякі терміни на російську, бо просто їх не вчили цією мовою, та й не зобов’язані це робити. Директорка розповіла, що ситуацію обернули таким боком, ніби вони образили команду Молдови.



Мама капітана волинської команди написала скаргу мовному омбудсмену Тарасу Кременю, який пообіцяв розібратися у цій справі.



«Листи на Міністерство освіти і науки та Інститут модернізації змісту освіти надіслані, чекаємо на реакцію», – повідомив Тарас Кремінь.



«31 січня мені телефонував представник від Тараса Кременя і вони проводять розслідування. Їм необхідний матеріал (відеодокази чи щось таке). Я скерувала до директорки нашого ліцею, бо відео турніру у мене нема. Представник запитував, чи це був публічний захід, і мене це трішки здивувало, бо зрозуміло, що Всеукраїнський відкритий турнір є публічним заходом. З оргкомітету ніхто не телефонував, ніхто не вибачався. Про наслідки для винних мені нічого не сказали, представник лише повідомив, що найбільше порушень з державною мовою є в МОН України, на жаль», – розповіла Ліда Кульчицька.



Директорка школи № 27 Вероніка Захарчук повідомила, що, на жаль, немає запису турніру, бо його робив організаційний комітет конкурсу.



«Усі ігри на автоматичний запис ставив оргкомітет, тобто сам пан Давиденко Андрій Андрійович. На жаль, у мене цього запису немає», – каже жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно під час Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів розгорнувся скандал щодо того, що команді з Волині запропонували розмовляти російською мовою, адже запрошені молдавські учасники їх не розуміли.Про це розповідає Конкурент Усе розпочалося із допису лучанки, чий син був капітаном команди на турнірі, яка представляла збірну Волинської області від Малої академії наук. Захід відбувався в онлайн-форматі.На турнірі професор одного з чернігівських ВНЗ,за сумісництвом один з організаторів конкурсу, просив команду з Луцька говорити російською мовою, адже гості з Молдови не розуміли української. Лучани відмовилися це робити, і під час своїх виступів українською мовою Давиденко декілька разів їм нагадував, щоб команда розмовляла російською.У своєму дописі обурена лучанка окремо звернулася до Андрія Давиденка:«Ви, пане Давиденко, розумієте, що кожна родина, майже кожна сім'я в Україні в цій війні має або когось в ЗСУ, або в теробороні, або серед волонтерів? В нашій команді є учасник, в якого тато 9 років на цій війні. Ви, пане Давиденко, хоч на секунду задумалися, як цим дітям розмовляти мовою окупантів, вбивць, ґвалтівників? Тим більше за день до того була трагедія в Дніпрі», – зазначила пані Ліда.Тоді на цю ситуацію відреагувала і директорка школи № 27. Вона повідомила, що ситуація її дуже здивувала. Крім того, вона зверталася зі скаргою до оргкомітету, аби ті надали перекладача командам, адже діти не можуть перекладати деякі терміни на російську, бо просто їх не вчили цією мовою, та й не зобов’язані це робити. Директорка розповіла, що ситуацію обернули таким боком, ніби вони образили команду Молдови.Мама капітана волинської команди написала скаргу мовному омбудсменуякий пообіцяв розібратися у цій справі.«Листи на Міністерство освіти і науки та Інститут модернізації змісту освіти надіслані, чекаємо на реакцію», – повідомив Тарас Кремінь.«31 січня мені телефонував представник від Тараса Кременя і вони проводять розслідування. Їм необхідний матеріал (відеодокази чи щось таке). Я скерувала до директорки нашого ліцею, бо відео турніру у мене нема. Представник запитував, чи це був публічний захід, і мене це трішки здивувало, бо зрозуміло, що Всеукраїнський відкритий турнір є публічним заходом. З оргкомітету ніхто не телефонував, ніхто не вибачався. Про наслідки для винних мені нічого не сказали, представник лише повідомив, що найбільше порушень з державною мовою є в МОН України, на жаль», – розповіла Ліда Кульчицька.Директорка школи № 27 Вероніка Захарчук повідомила, що, на жаль, немає запису турніру, бо його робив організаційний комітет конкурсу.«Усі ігри на автоматичний запис ставив оргкомітет, тобто сам пан Давиденко Андрій Андрійович. На жаль, у мене цього запису немає», – каже жінка.

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