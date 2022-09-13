Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО

У жителя Володимира поліцейські вилучили арсенал незаконної зброї.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 6 лютого, до поліцейських Володимира звернулися місцеві мешканці та повідомили про невідомого чоловіка, який неодноразово погрожував їм зброєю і гранатою. Громадяни надали детальну інформацію про зловмисника і транспортний засіб, тому буквально за декілька годин особу встановили та з’ясували місце його перебування.Згодом оперативники виявили правопорушника на одній із вулиць міста, під час затримання він погрожував правоохоронцям підривом гранати та навіть дістав зброю, однак поліцейські чітко зреагували й зашкодили цьому.У помешканні чоловіка поліцейські провели санкціоновані обшуки. Зокрема, вилучено два корпуси гранати Ф1, два корпуси гранати РГД 5, близько 10 запалів, понад сотню патронів.Усе це вилучили та скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування за фактом зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу триває.