Волинська тероборона просить повідомляти інформацію про підозрілі та загрозливі дії

Командування 100 Окремої Бригади ТрО нагадує про роботу комунікаційного центру нашої бригади, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення, стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.Про це повідомляють у пресслужбі бригади.Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області.Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.Зв'язатися з центром можна за телефонами:Зазначають і про можливість надсилання фото та відеофіксацій подій які можуть становити потенційну небезпеку у Viber та Telegram за номером