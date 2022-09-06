Волинська тероборона просить повідомляти інформацію про підозрілі та загрозливі дії

Волинська тероборона просить повідомляти інформацію про підозрілі та загрозливі дії
Командування 100 Окремої Бригади ТрО нагадує про роботу комунікаційного центру нашої бригади, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення, стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.

Про це повідомляють у пресслужбі бригади.

Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області.

Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.

Зв'язатися з центром можна за телефонами:
0682597218, 0505017807.

Зазначають і про можливість надсилання фото та відеофіксацій подій які можуть становити потенційну небезпеку у Viber та Telegram за номером 0682597218.


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Теги: тероборона, Волинь, інформування, підозрілі дії
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