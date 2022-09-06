Волинська тероборона просить повідомляти інформацію про підозрілі та загрозливі дії
Сьогодні, 12:40
Командування 100 Окремої Бригади ТрО нагадує про роботу комунікаційного центру нашої бригади, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення, стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій у зоні відповідальності.
Про це повідомляють у пресслужбі бригади.
Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області.
Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.
Зв'язатися з центром можна за телефонами:
0682597218, 0505017807.
Зазначають і про можливість надсилання фото та відеофіксацій подій які можуть становити потенційну небезпеку у Viber та Telegram за номером 0682597218.
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Про це повідомляють у пресслужбі бригади.
Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області.
Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.
Зв'язатися з центром можна за телефонами:
0682597218, 0505017807.
Зазначають і про можливість надсилання фото та відеофіксацій подій які можуть становити потенційну небезпеку у Viber та Telegram за номером 0682597218.
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