У Бахмутському районі загинув військовий з Луцька Віктор Іваницький

У Бахмутському районі загинув військовий з Луцька Віктор Іваницький
На війні із російським загарбником загинув 48-річний лучанин Іваницький Віктор Олександрович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Військового мобілізували 8 березня 2022 року року до складу військової частини на посаду кулеметника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

Іваницький Віктор Олександрович загинув 5 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України отримавши смертельні поранення в районі населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Іваницький, Луцьк, військовий
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