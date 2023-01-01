Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 9–12 лютого
Сьогодні, 13:00
Поки зима нагадує про себе снігом та морозами, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – гаряче, адже там готуються до прем'єр!
Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, у рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про цікаві вистави першими.
Уже цього тижня на локації «Театр в укритті» стартує вистава «Нескорена» за життєвою та творчою біографією Ліни Костенко (авторка та виконавиця – заслужена артистка України Людмила Натанчук). Аби помандрувати сторінками життя видатної української поетеси, слід лише придбати квиток.
Коли: 9 лютого, о 16:00; 18:00.
Уже наступного дня, 10 лютого, на камерній сцені театру – одна із найактуальніших вистав у репертуарі: комедійний трилер «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у розмірі півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...
Початок – о 18:00.
11 та 12 лютого (субота та неділя) подарують лучанам та гостям міста іще одну прем'єру на великій сцені: музичну комедію на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука.
О 17:00 маєток польського майора відчинить двері гостям і у чоловічу компанію гусарів без попередження увірвуться дами, аби перевернути усе з ніг на голову. Їх поява, певна річ, не зможе лишити байдужими найбільш відкриті чоловічі серця, та, хто знає, – може, любов достукається і до тих, хто її геть не очікував?
А от найменших глядачів традиційно недільного ранку чекатиме «Чарівна лампа Аладдіна» – добра казка зі східним колоритом у постановці Павла Гарбуза.
Коли: 12 лютого, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, у рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про цікаві вистави першими.
Уже цього тижня на локації «Театр в укритті» стартує вистава «Нескорена» за життєвою та творчою біографією Ліни Костенко (авторка та виконавиця – заслужена артистка України Людмила Натанчук). Аби помандрувати сторінками життя видатної української поетеси, слід лише придбати квиток.
Коли: 9 лютого, о 16:00; 18:00.
Уже наступного дня, 10 лютого, на камерній сцені театру – одна із найактуальніших вистав у репертуарі: комедійний трилер «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у розмірі півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...
Початок – о 18:00.
11 та 12 лютого (субота та неділя) подарують лучанам та гостям міста іще одну прем'єру на великій сцені: музичну комедію на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука.
О 17:00 маєток польського майора відчинить двері гостям і у чоловічу компанію гусарів без попередження увірвуться дами, аби перевернути усе з ніг на голову. Їх поява, певна річ, не зможе лишити байдужими найбільш відкриті чоловічі серця, та, хто знає, – може, любов достукається і до тих, хто її геть не очікував?
А от найменших глядачів традиційно недільного ранку чекатиме «Чарівна лампа Аладдіна» – добра казка зі східним колоритом у постановці Павла Гарбуза.
Коли: 12 лютого, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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