Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 9–12 лютого





Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, у рубриці



Уже цього тижня на локації «Нескорена» за життєвою та творчою біографією Ліни Костенко (авторка та виконавиця – заслужена артистка України Людмила Натанчук). Аби помандрувати сторінками життя видатної української поетеси, слід лише придбати квиток.



Коли: 9 лютого, о 16:00; 18:00.







Уже наступного дня, 10 лютого, на камерній сцені театру – одна із найактуальніших вистав у репертуарі: комедійний трилер «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої. Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у розмірі півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...



Початок – о 18:00.







11 та 12 лютого (субота та неділя) подарують лучанам та гостям міста іще одну прем'єру на великій сцені: музичну комедію на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука.



О 17:00 маєток польського майора відчинить двері гостям і у чоловічу компанію гусарів без попередження увірвуться дами, аби перевернути усе з ніг на голову. Їх поява, певна річ, не зможе лишити байдужими найбільш відкриті чоловічі серця, та, хто знає, – може, любов достукається і до тих, хто її геть не очікував?







А от найменших глядачів традиційно недільного ранку чекатиме «Чарівна лампа Аладдіна» – добра казка зі східним колоритом у постановці Павла Гарбуза.



Коли: 12 лютого, о 12:00.







Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



Або купуйте на сайті karabas.com.

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