Волинянина, який п'яним викрав фуру, взяли під варту
Сьогодні, 13:15
30-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, уночі 5 лютого 2023 року нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом, заволодів у Цумані вантажівкою вартістю 2,7 мільйона гривень, яка належить приватному підприємству.
Згодом його за кермом цього автомобіля неподалік від села Яківці Луцького району зупинили працівники поліції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, уночі 5 лютого 2023 року нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом, заволодів у Цумані вантажівкою вартістю 2,7 мільйона гривень, яка належить приватному підприємству.
Згодом його за кермом цього автомобіля неподалік від села Яківці Луцького району зупинили працівники поліції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянина, який п'яним викрав фуру, взяли під варту
Сьогодні, 13:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 9–12 лютого
Сьогодні, 13:00
Медіа