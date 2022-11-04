Волинянина, який п'яним викрав фуру, взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, уночі 5 лютого 2023 року нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом,



Згодом його за кермом цього автомобіля неподалік від села Яківці Луцького району зупинили працівники поліції.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкцією ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, уночі 5 лютого 2023 року нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом, заволодів у Цумані вантажівкою вартістю 2,7 мільйона гривень, яка належить приватному підприємству.Згодом його за кермом цього автомобіля неподалік від села Яківці Луцького району зупинили працівники поліції.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкцією ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію