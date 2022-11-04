Волинянина, який п'яним викрав фуру, взяли під варту

Волинянина, який п'яним викрав фуру, взяли під варту
30-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, уночі 5 лютого 2023 року нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом, заволодів у Цумані вантажівкою вартістю 2,7 мільйона гривень, яка належить приватному підприємству.

Згодом його за кермом цього автомобіля неподалік від села Яківці Луцького району зупинили працівники поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкцією ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.


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Теги: під варту, викрав фуру, Цумань
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