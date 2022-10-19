7 років за ґратами і конфіскація майна: наркоторговцю з Волині оголосили вирок
Сьогодні, 13:28
Суд визнав 31-річного жителя села Забороль Луцького району винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
П'ять разів до цього судимого молодика 14 грудня 2021 року правоохоронці затримали із розфасованим у пакетики психотропом PVP, який він мав намір збути на території Луцька та Луцького району.
Відтоді чоловік перебував під вартою і наступних 7 років та один місяць проведе за ґратами.
Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
П'ять разів до цього судимого молодика 14 грудня 2021 року правоохоронці затримали із розфасованим у пакетики психотропом PVP, який він мав намір збути на території Луцька та Луцького району.
Відтоді чоловік перебував під вартою і наступних 7 років та один місяць проведе за ґратами.
Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно.
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