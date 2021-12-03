Грабіжника з Луцька посадили на 7 років за напад на дівчину в під'їзді





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В березні минулого року зловмисник намагався відібрати у 20-річної лучанки сумочку, але злякавшись, що його викриють, чоловік втік. Пізніше в суді він пояснював, що не довів злочин до кінця, бо йому «стало шкода» дівчину. Втім, суд оцінив ці покази критично.



Інцидент стався 18 березня минулого року на вулиці Чорновола у Луцьку. Біля будинку №6 зловмисник помітив 20-річну дівчину, яка заходила у під'їзд. Грабіжник кинувся за нею та намагався вихопити з рук сумочку, в якій було понад 8 тис. грн.



Дівчина почала боротись з нападником і голосно кричати. Її крики почула сусідка на першому поверсі і відчинила двері. І жінка, і потерпіла дівчина переконані, що саме через це зловмисник не довів справу до кінця й втік з місця, так і не забравши сумочку.



Після цього 20-річна потерпіла забігла у квартиру сусідки. Жінка дала дівчині заспокійливе та викликала поліцію. Згодом завдяки відео з камер спостереження поліція затримала втікача.



Луцький міськрайонний суд розглядав цю справу 3 лютого. На засіданні обвинувачений лише частково визнав провину: він зізнався, що справді напав на дівчину, але пояснив, що не довів злочин до кінця через те, що «йому стало її шкода». Тож чоловік просив взагалі закрити щодо нього кримінальне провадження.



Про грабіжника відомо, що йому 34 роки, він уродженець Луганська. До цього вже мав судимості, зокрема, за крадіжки та шахрайство, одна з них досі була непогашена. Тож суддя Андрій Сівчук взяв до це уваги при призначенні покарання. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) і призначили йому сім років тюрми. Сюди ж увійшла частина невідбутого покарання за попереднім вироком.



Відомо, що під час слідства чоловік перебував під вартою в СІЗО, тож цей термін йому врахують. За судові експертизи він повинен заплатити 2,2 тис. грн. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд призначив сім років тюрми 34-річному чоловікові за спробу пограбування дівчини у під'їзді Про це пише ZAXID.NET В березні минулого року зловмисник намагався відібрати у 20-річної лучанки сумочку, але злякавшись, що його викриють, чоловік втік. Пізніше в суді він пояснював, що не довів злочин до кінця, бо йому «стало шкода» дівчину. Втім, суд оцінив ці покази критично.Інцидент стався 18 березня минулого року на вулиці Чорновола у Луцьку. Біля будинку №6 зловмисник помітив 20-річну дівчину, яка заходила у під'їзд. Грабіжник кинувся за нею та намагався вихопити з рук сумочку, в якій було понад 8 тис. грн.Дівчина почала боротись з нападником і голосно кричати. Її крики почула сусідка на першому поверсі і відчинила двері. І жінка, і потерпіла дівчина переконані, що саме через це зловмисник не довів справу до кінця й втік з місця, так і не забравши сумочку.Після цього 20-річна потерпіла забігла у квартиру сусідки. Жінка дала дівчині заспокійливе та викликала поліцію. Згодом завдяки відео з камер спостереження поліція затримала втікача.Луцький міськрайонний суд розглядав цю справу 3 лютого. На засіданні обвинувачений лише частково визнав провину: він зізнався, що справді напав на дівчину, але пояснив, що не довів злочин до кінця через те, що «йому стало її шкода». Тож чоловік просив взагалі закрити щодо нього кримінальне провадження.Про грабіжника відомо, що йому 34 роки, він уродженець Луганська. До цього вже мав судимості, зокрема, за крадіжки та шахрайство, одна з них досі була непогашена. Тож суддявзяв до це уваги при призначенні покарання. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) і призначили йому сім років тюрми. Сюди ж увійшла частина невідбутого покарання за попереднім вироком.Відомо, що під час слідства чоловік перебував під вартою в СІЗО, тож цей термін йому врахують. За судові експертизи він повинен заплатити 2,2 тис. грн. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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