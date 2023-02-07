ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю, – Данілов
Сьогодні, 14:15
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що українським військовим ніхто не забороняє знищувати цілі на території Росії зброєю, виготовленою в Україні.
Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.
“Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є”, – сказав Данілов.
У січні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припустив, що удари по території РФ ставатимуть усе "глибшими і глибшими", проте не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах.
Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.
“Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є”, – сказав Данілов.
У січні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припустив, що удари по території РФ ставатимуть усе "глибшими і глибшими", проте не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах.
Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за січень 72 людини захворіли на туберкульоз
Сьогодні, 15:42
У Туреччині від землетрусу загинуло понад 3,5 тисяч людей: в країні – надзвичайний стан
Сьогодні, 15:10
ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю, – Данілов
Сьогодні, 14:15
Медіа