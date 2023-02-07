ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю, – Данілов

ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю, – Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що українським військовим ніхто не забороняє знищувати цілі на території Росії зброєю, виготовленою в Україні.

Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.

“Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є”, – сказав Данілов.

У січні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припустив, що удари по території РФ ставатимуть усе "глибшими і глибшими", проте не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах.

Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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