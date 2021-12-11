На Волині за січень 72 людини захворіли на туберкульоз

На Волині за січень 72 людини захворіли на туберкульоз
На Волині за перший місяць 2023 року на туберкульоз захворіла велика кількість людей, серед них є і діти.

Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV.

Якщо за весь минулий 2022 рік на туберкульоз захворіли 500 волинян, то уже за перший місяць 2023 року зафіксували 72 випадки і виявили кілька вогнищ інфекції.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що є кілька громад області, де зафіксували такі випадки. Серед хворих - 19 дітей.

Лікар відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Людмила Симонюк розповіла, що діти заражаються від дорослих.

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Теги: туберкульоз, Волинь, січень
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