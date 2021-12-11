На Волині за січень 72 людини захворіли на туберкульоз
Сьогодні, 15:42
На Волині за перший місяць 2023 року на туберкульоз захворіла велика кількість людей, серед них є і діти.
Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV.
Якщо за весь минулий 2022 рік на туберкульоз захворіли 500 волинян, то уже за перший місяць 2023 року зафіксували 72 випадки і виявили кілька вогнищ інфекції.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що є кілька громад області, де зафіксували такі випадки. Серед хворих - 19 дітей.
Лікар відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Людмила Симонюк розповіла, що діти заражаються від дорослих.
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Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV.
Якщо за весь минулий 2022 рік на туберкульоз захворіли 500 волинян, то уже за перший місяць 2023 року зафіксували 72 випадки і виявили кілька вогнищ інфекції.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що є кілька громад області, де зафіксували такі випадки. Серед хворих - 19 дітей.
Лікар відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Людмила Симонюк розповіла, що діти заражаються від дорослих.
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