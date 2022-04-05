Скільки солдатів РФ вже отримали вирок в Україні за воєнні злочини

В Україні засуджено за воєнні злочини 25 російських військових. До суду направлено обвинувальні акти щодо ще понад 90 осіб.Про це повідомив Генеральний прокурор України, котрого цитує пресслужба Офісу Генпрокурора 7 лютого.«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року є продовженням війни, яку Росія веде проти України з 2014 року. Події 2014-2022 років є основою першої частини українських позовів у ЄСПЛ та Міжнародному суді ООН», – сказав Костін.За його словами, знищення цивільного населення України – навмисна стратегія Росії. Вона включає вбивства, тортури та сексуальне насильство щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріл критичної інфраструктури та інші військові злочини.«Наразі 260 російським військовим повідомлено про підозру, до суду направлено обвинувальні акти щодо 92, і 25 засуджено. Продовжуються дискусії про формат спецтрибуналу для керівництва росії. Усі причетні до злочинів будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності», – зазначив Костін.