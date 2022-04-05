Скільки солдатів РФ вже отримали вирок в Україні за воєнні злочини

Скільки солдатів РФ вже отримали вирок в Україні за воєнні злочини
В Україні засуджено за воєнні злочини 25 російських військових. До суду направлено обвинувальні акти щодо ще понад 90 осіб.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, котрого цитує пресслужба Офісу Генпрокурора 7 лютого.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року є продовженням війни, яку Росія веде проти України з 2014 року. Події 2014-2022 років є основою першої частини українських позовів у ЄСПЛ та Міжнародному суді ООН», – сказав Костін.

За його словами, знищення цивільного населення України – навмисна стратегія Росії. Вона включає вбивства, тортури та сексуальне насильство щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріл критичної інфраструктури та інші військові злочини.

«Наразі 260 російським військовим повідомлено про підозру, до суду направлено обвинувальні акти щодо 92, і 25 засуджено. Продовжуються дискусії про формат спецтрибуналу для керівництва росії. Усі причетні до злочинів будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності», – зазначив Костін.

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Теги: злочини, військові, солдати РФ, покарання
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