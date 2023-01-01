Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій

Володимира Зеленського про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.



Про це повідомляє



Йдеться про призначення нових глав:



Дніпропетровської області — Сергія Лисака;

Запорізької області — Юрія Малашка

Херсонської області — Олександра Прокудіна.



Нагадаємо, що у січні Зеленський підписав укази





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів підтримав проекти указів президента Українипро призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.Про це повідомляє Telegram-канал уряду Йдеться про призначення нових глав:Дніпропетровської області —Запорізької області —Херсонської області —Нагадаємо, що у січні Зеленський підписав укази про звільнення голів п'ятьох обласних військових адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.

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