Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій
Сьогодні, 16:40
Кабінет міністрів підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.
Про це повідомляє Telegram-канал уряду.
Йдеться про призначення нових глав:
Дніпропетровської області — Сергія Лисака;
Запорізької області — Юрія Малашка
Херсонської області — Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, що у січні Зеленський підписав укази про звільнення голів п'ятьох обласних військових адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.
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Про це повідомляє Telegram-канал уряду.
Йдеться про призначення нових глав:
Дніпропетровської області — Сергія Лисака;
Запорізької області — Юрія Малашка
Херсонської області — Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, що у січні Зеленський підписав укази про звільнення голів п'ятьох обласних військових адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.
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