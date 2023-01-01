Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій

Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій
Кабінет міністрів підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомляє Telegram-канал уряду.

Йдеться про призначення нових глав:

Дніпропетровської області — Сергія Лисака;
Запорізької області — Юрія Малашка
Херсонської області — Олександра Прокудіна.

Нагадаємо, що у січні Зеленський підписав укази про звільнення голів п'ятьох обласних військових адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.


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Теги: Росія, Україна, війна, призначення, ОВА
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