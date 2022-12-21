На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних

На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних
Учора, 6 лютого, близько 22 години на вулиці Енергетиків у Вараші у поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль «Opel Astra», за кермом якого був волинянин. Водій підозріло маневрував, а під час зупинки та спілкування інспектори виявили у нього ознаки сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Від проходження огляду кермувальник відмовився, втім, аби уникнути адміністративної відповідальності, 36-річний житель Волині поклав у службове авто поліцейських 1700 гривень.

Неправомірні дії кермувальника зафіксувала нагрудна боді-камера поліцейських.

Відомості за цим фактом слідчі Вараського РВП внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Грошові кошти вилучені.

Упродовж січня поліцейські територіальних підрозділів склали 251 адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.
На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних


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Теги: патрульні, поліція, Рівненська область, волинянин
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