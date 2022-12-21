На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 16:30
Учора, 6 лютого, близько 22 години на вулиці Енергетиків у Вараші у поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль «Opel Astra», за кермом якого був волинянин. Водій підозріло маневрував, а під час зупинки та спілкування інспектори виявили у нього ознаки сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
Від проходження огляду кермувальник відмовився, втім, аби уникнути адміністративної відповідальності, 36-річний житель Волині поклав у службове авто поліцейських 1700 гривень.
Неправомірні дії кермувальника зафіксувала нагрудна боді-камера поліцейських.
Відомості за цим фактом слідчі Вараського РВП внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Грошові кошти вилучені.
Упродовж січня поліцейські територіальних підрозділів склали 251 адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
Від проходження огляду кермувальник відмовився, втім, аби уникнути адміністративної відповідальності, 36-річний житель Волині поклав у службове авто поліцейських 1700 гривень.
Неправомірні дії кермувальника зафіксувала нагрудна боді-камера поліцейських.
Відомості за цим фактом слідчі Вараського РВП внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Грошові кошти вилучені.
Упродовж січня поліцейські територіальних підрозділів склали 251 адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям», – Резніков
Сьогодні, 16:45
На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 16:30
На Волині за січень 72 людини захворіли на туберкульоз
Сьогодні, 15:42
Медіа