На Рівненщині п'яний волинянин хотів відкупитися від патрульних

Учора, 6 лютого, близько 22 години на вулиці Енергетиків у Вараші у поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль «Opel Astra», за кермом якого був волинянин. Водій підозріло маневрував, а під час зупинки та спілкування інспектори виявили у нього ознаки сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.Від проходження огляду кермувальник відмовився, втім, аби уникнути адміністративної відповідальності, 36-річний житель Волині поклав у службове авто поліцейських 1700 гривень.Неправомірні дії кермувальника зафіксувала нагрудна боді-камера поліцейських.Відомості за цим фактом слідчі Вараського РВП внесли до ЄРДР за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Грошові кошти вилучені.Упродовж січня поліцейські територіальних підрозділів склали 251 адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.