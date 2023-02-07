«Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям», – Резніков

«Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям», – Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині весною 2022 року, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, обмотавши тіла скотчем.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів на нещодавній пресконференції, пише LB.ua.

“Коли наші війська зайшли у звільнене від росіян село, там лежала мертва мама. А до неї орки прикрутили скотчем живе немовля. Мале, живе, бо воно плакало. А мама вже була вбита. І солдат - наш, україньский - побіг різати цей скотч, щоб малечу забрати. І взірвалася граната, яку вони просунули між малечею і мамою. То я питаю, який рівень ескалації ще потрібен?” - розповів Резніков.

За словами міністра, цю історію йому розповів генерал Віктор Ніколюк, який у 2022 році був командувачем оборони Чернігова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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