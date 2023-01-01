За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль

Сагаль Віктор Ростиславович, 1975 року народження.



Про це Ростислав Шиманський.



"Без тата залишились син та донька, ридає сивочола мама, не можуть стримати сліз дружина та сестричка, скупі сльози біжать по щоках братів, в жалобі рідні. Веселий, життєрадісний, жартівник Віктор Сагаль був в числі перших добровольців, рюкзак якого бережно приніс його синочок. Без вагань сіли в автобус і направились до військомату. Ніч, обійми, міцні чоловічі рукостискання, слова "бережіть себе", "ми обов'язково скоро повернемось", "Слава Україні!" Все це було ніби вчора, а минув майже рік", - розповів голова громади.



Влітку Віктор отримав важку контузію, та, не дивлячись на це, все одно знову рвався на передову, до хлопців-побратимів.



"Справжній, мужній патріот, гарний товариш, хороший господар, люблячий татусь, назавжди поселився в наших серцях, і пам'ять про тебе, Вітька, житиме в наших душах до кінця", - наголосив Ростислав Шиманський.



В громаді оголошується 5-ти деннна жалоба.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 лютого на Харківщині під час виконання бойового завдання в результаті отриманої вибухової травми загинув захисник з села Сереховичі Ковельського району, 1975 року народження.Про це повідомив голова Сереховичівської громади"Без тата залишились син та донька, ридає сивочола мама, не можуть стримати сліз дружина та сестричка, скупі сльози біжать по щоках братів, в жалобі рідні. Веселий, життєрадісний, жартівник Віктор Сагаль був в числі перших добровольців, рюкзак якого бережно приніс його синочок. Без вагань сіли в автобус і направились до військомату. Ніч, обійми, міцні чоловічі рукостискання, слова "бережіть себе", "ми обов'язково скоро повернемось", "Слава Україні!" Все це було ніби вчора, а минув майже рік", - розповів голова громади.Влітку Віктор отримав важку контузію, та, не дивлячись на це, все одно знову рвався на передову, до хлопців-побратимів."Справжній, мужній патріот, гарний товариш, хороший господар, люблячий татусь, назавжди поселився в наших серцях, і пам'ять про тебе, Вітька, житиме в наших душах до кінця", - наголосивВ громаді оголошується 5-ти деннна жалоба.

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