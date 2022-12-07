На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як

На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як
На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як.

Про це повідомляють у Турійській громаді.

«Світлої і щирої душі людина, справжній патріот, який не вагаючись вирішив у такий складний час взяти до рук зброю і боронити рідну землю. 25 квітня старший солдат Олександр був мобілізований до Збройних сил України. За спеціальністю – сапер-радіотелефоніст», – йдеться у дописі.

Загинув Герой 4 лютого, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Без тата залишились донька і син, осиротіли серця дружини, мами і братів.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Хом’як, загинув, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою
Сьогодні, 18:17
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 18:00
На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як
Сьогодні, 17:40
1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО
Сьогодні, 17:30
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич
06 лютий, 12:50
Ну Луганщині загинув волинянин Олег Гонтар Ну Луганщині загинув волинянин Олег Гонтар
23 січень, 18:15
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
11 січень, 12:14
На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк
07 грудень, 2022, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою
Сьогодні, 18:17
 0
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 18:00
 0
На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як
Сьогодні, 17:40
 0
1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8