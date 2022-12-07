На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як

Олександр Хом’як.



Про це



«Світлої і щирої душі людина, справжній патріот, який не вагаючись вирішив у такий складний час взяти до рук зброю і боронити рідну землю. 25 квітня старший солдат Олександр був мобілізований до Збройних сил України. За спеціальністю – сапер-радіотелефоніст», – йдеться у дописі.



Загинув Герой 4 лютого, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Без тата залишились донька і син, осиротіли серця дружини, мами і братів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі загинув волинянинПро це повідомляють у Турійській громаді.«Світлої і щирої душі людина, справжній патріот, який не вагаючись вирішив у такий складний час взяти до рук зброю і боронити рідну землю. 25 квітня старший солдат Олександр був мобілізований до Збройних сил України. За спеціальністю – сапер-радіотелефоніст», – йдеться у дописі.Загинув Герой 4 лютого, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Без тата залишились донька і син, осиротіли серця дружини, мами і братів.

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