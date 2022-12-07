На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як
Сьогодні, 17:40
На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як.
Про це повідомляють у Турійській громаді.
«Світлої і щирої душі людина, справжній патріот, який не вагаючись вирішив у такий складний час взяти до рук зброю і боронити рідну землю. 25 квітня старший солдат Олександр був мобілізований до Збройних сил України. За спеціальністю – сапер-радіотелефоніст», – йдеться у дописі.
Загинув Герой 4 лютого, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Без тата залишились донька і син, осиротіли серця дружини, мами і братів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Турійській громаді.
«Світлої і щирої душі людина, справжній патріот, який не вагаючись вирішив у такий складний час взяти до рук зброю і боронити рідну землю. 25 квітня старший солдат Олександр був мобілізований до Збройних сил України. За спеціальністю – сапер-радіотелефоніст», – йдеться у дописі.
Загинув Герой 4 лютого, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Без тата залишились донька і син, осиротіли серця дружини, мами і братів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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