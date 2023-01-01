Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 18:00
Парафія села Оса Ковельського району приєдналася до Православної церкви України.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
7 лютого 2023 року, архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Оса Ковельського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
7 лютого 2023 року, архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Оса Ковельського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою
Сьогодні, 18:17
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 18:00
На Запоріжжі загинув волинянин Олександр Хом’як
Сьогодні, 17:40
1200 доларів за місце в «єЧерзі»: на Волині викрили посадовців Укртрансбезпеки. ФОТО
Сьогодні, 17:30
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль
Сьогодні, 17:15
Медіа