Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ

Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Парафія села Оса Ковельського району приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

7 лютого 2023 року, архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Оса Ковельського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: ПЦУ, село Оса, Ковельщина
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