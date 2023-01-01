8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою

Анатолієм Похою.



Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Вчора, 6 лютого,



Чин похорону відбудеться у середу, 8 лютого, о 12 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини на вулиці Ветеранів.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Андрійовича!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 лютого, Луцька громада буде прощатися ізПро це повідомили у пресслужбі Луцькради.Вчора, 6 лютого, перестало битися серце Анатолія Андрійовича Похи , колишнього голови виконкому Луцької міської ради народних депутатів (1991-1994 рр.).Чин похорону відбудеться у середу, 8 лютого, о 12 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини на вулиці Ветеранів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію