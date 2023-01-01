8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою

8 лютого Луцьк прощатиметься із ексмером Анатолієм Похою
Завтра, 8 лютого, Луцька громада буде прощатися із Анатолієм Похою.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

Вчора, 6 лютого, перестало битися серце Анатолія Андрійовича Похи, колишнього голови виконкому Луцької міської ради народних депутатів (1991-1994 рр.).

Чин похорону відбудеться у середу, 8 лютого, о 12 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини на вулиці Ветеранів.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Андрійовича!

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Теги: Поха, похорон, Луцьк
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