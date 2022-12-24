Відійшов у вічність колишній міський голова Луцька

Анатолій Андрійович Поха.



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Як йдеться на сайті міської ради, Анатолій Андрійович був міським головою Луцька з лютого 1991 року по липень 1994 року.



Довідка:

Народився в 1950 році в селі Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.



Трудову діяльність розпочав майстром будівельного управління «Житлобуд-3» тресту «Волиньбуд». З 1977 року працював начальником техвідділу, головним інженером тресту — майданчика «Луцькпромбуд» комбінату «Волиньпромбуд», потім головним інженером будівельного управління «Промбуд-4». З 1979 року — інструктор відділу будівництва обкому Компартії України, у 1984 році був обраний заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому, в 1987 році обирається першим заступником голови виконкому Луцького міськвиконкому.



З лютого 1991 року по липень 1994 року перебував на посаді голови виконкому Луцької міської Ради народних депутатів.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Андрійовича

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 6 лютого, відійшов у вічність після тривалої хвороби колишній міський голова ЛуцькаПро це пише ВСН , посилаючись на повідомлення сина покійного.Як йдеться на сайті міської ради, Анатолій Андрійович був міським головою Луцька з лютого 1991 року по липень 1994 року.Народився в 1950 році в селі Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.Трудову діяльність розпочав майстром будівельного управління «Житлобуд-3» тресту «Волиньбуд». З 1977 року працював начальником техвідділу, головним інженером тресту — майданчика «Луцькпромбуд» комбінату «Волиньпромбуд», потім головним інженером будівельного управління «Промбуд-4». З 1979 року — інструктор відділу будівництва обкому Компартії України, у 1984 році був обраний заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому, в 1987 році обирається першим заступником голови виконкому Луцького міськвиконкому.З лютого 1991 року по липень 1994 року перебував на посаді голови виконкому Луцької міської Ради народних депутатів.

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