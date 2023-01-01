У Луцьку спіймали п'яного водія, який зник з місця аварії





Про це в коментарі для



У вівторок, 7 лютого, по обіді патрульні виявили автомобіль марки Volkswagen Jetta, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди та мав механічні пошкодження. Тому патрульні вирішили зупинити керманича. Проте, на вимогу зупинитися керманич не відреагував та продовжив рух. Шляхом блокування автомобіль зупинити на вулиці Хурсенка.



При спілкуванні з керманичем виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду – 1.32 проміле.



На водія склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст.130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.



Автомобіль доставили на штрафмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні поліцейські ловили водія, котрий втік з місця аварії.Про це в коментарі для ІА «Конкурент» розповіли в патрульній поліції Волинської області.У вівторок, 7 лютого, по обіді патрульні виявили автомобіль марки Volkswagen Jetta, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди та мав механічні пошкодження. Тому патрульні вирішили зупинити керманича. Проте, на вимогу зупинитися керманич не відреагував та продовжив рух. Шляхом блокування автомобіль зупинити на вулиці Хурсенка.При спілкуванні з керманичем виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду – 1.32 проміле.На водія склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст.130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.Автомобіль доставили на штрафмайданчик.

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