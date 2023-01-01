У Луцьку спіймали п'яного водія, який зник з місця аварії

У Луцьку спіймали п'яного водія, який зник з місця аварії
У Луцьку патрульні поліцейські ловили водія, котрий втік з місця аварії.

Про це в коментарі для ІА «Конкурент» розповіли в патрульній поліції Волинської області.

У вівторок, 7 лютого, по обіді патрульні виявили автомобіль марки Volkswagen Jetta, який зник з місця дорожньо-транспортної пригоди та мав механічні пошкодження. Тому патрульні вирішили зупинити керманича. Проте, на вимогу зупинитися керманич не відреагував та продовжив рух. Шляхом блокування автомобіль зупинити на вулиці Хурсенка.

При спілкуванні з керманичем виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду – 1.32 проміле.

На водія склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема за ст.130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.

Автомобіль доставили на штрафмайданчик.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій-втікач
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