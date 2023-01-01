На Волині автівка знесла цегляний паркан

На Волині автівка знесла цегляний паркан
5-го лютого на вулиці Заводській у Нововолинську, що поряд з хлібзаводом, автомобіль в’їхав у цегляний паркан приватного будинку.

Про це БУГу розповіли у поліції.

Після інциденту, водій транспортного засобу зателефонував на «102». Дізнався номер власників будинку та домовився про відшкодування коштів.

Зазначають, що чоловік не врахував ожеледицю, швидкість також не перевищував.

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Теги: ДТП, Нововолинськ, паркан
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