На Волині автівка знесла цегляний паркан
Сьогодні, 20:23
5-го лютого на вулиці Заводській у Нововолинську, що поряд з хлібзаводом, автомобіль в’їхав у цегляний паркан приватного будинку.
Про це БУГу розповіли у поліції.
Після інциденту, водій транспортного засобу зателефонував на «102». Дізнався номер власників будинку та домовився про відшкодування коштів.
Зазначають, що чоловік не врахував ожеледицю, швидкість також не перевищував.
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Про це БУГу розповіли у поліції.
Після інциденту, водій транспортного засобу зателефонував на «102». Дізнався номер власників будинку та домовився про відшкодування коштів.
Зазначають, що чоловік не врахував ожеледицю, швидкість також не перевищував.
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