На Волині автівка знесла цегляний паркан





Про це



Після інциденту, водій транспортного засобу зателефонував на «102». Дізнався номер власників будинку та домовився про відшкодування коштів.



Зазначають, що чоловік не врахував ожеледицю, швидкість також не перевищував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-го лютого на вулиці Заводській у Нововолинську, що поряд з хлібзаводом, автомобіль в’їхав у цегляний паркан приватного будинку.Про це БУГу розповіли у поліції.Після інциденту, водій транспортного засобу зателефонував на «102». Дізнався номер власників будинку та домовився про відшкодування коштів.Зазначають, що чоловік не врахував ожеледицю, швидкість також не перевищував.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію