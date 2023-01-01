Дві сестри, яких повернули з російського дитячого будинку, тепер живуть на Волині. ВІДЕО

Дві сестри, яких повернули з російського дитячого будинку, тепер живуть на Волині. ВІДЕО
15-річна Анастасія та 13-річна Вероніка Трубіцини після смерті матері перебували у дитячому будинку в Росії. Їхня сестра Катерина розповіла Суспільному про те, як виробила документи на опікунство та домоглась повернення дітей в Україну.

Нині дівчата четвертий день живуть в Колківській громаді на Волині.

З тимчасово окупованої Луганщини мама вивезла дівчат до Росії, де живе її брат. Оселилися в гуртожитку. Жінка хворіла, – каже молодша Вероніка, – у матері стався інсульт, вона померла.

Від грудня минулого року сестри жили в дитячому будинку.

Молодша сестра навчалась у російській школі, старша — у коледжі. Однолітки ставилися до дівчат погано, – говорить Анастасія.

"Коли дізнались, що я з України – це було пекло. Я не хотіла ходити в училище. Мене ображали. Я кілька днів відходила і мені вистачило. Там злі діти, дуже злі", – розповідає Анастасія.

Увесь час, доки були в Росії, дівчата тримали зв’язок зі старшою сестрою Катериною. Вона разом з сім'єю оселилася у Колківській громаді на Волині. Після смерті матері взялася оформлювати опікунство над меншими сестрами, аби мати законні підстави повернути їх до України.

Дівчата поки живуть у кімнаті зі своєю старшою племінницею. Катерина підшуковує у селі житло і вже, – говорить, – має варіант для переїзду. Наразі залишати Волинь наміру не має. Дівчата готуються відновити навчання у школі, поки – дистанційно.

Швидко оформити документи на опікунство Катерині допомогли в Колківській селищній раді. "Діти могли бути віддані в якусь прийомну родину в Росії, тому ми спрацювали оперативно. Хоча, в усіх були сумніви, що можна так швидко повернути дітей", – додала посадовиця, – розповіла в коментарі Суспільному керівниця служби у справах дітей Оксана Пархомова.


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Теги: Росія, війна, Колки, дитячий будинок
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