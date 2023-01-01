Дві сестри, яких повернули з російського дитячого будинку, тепер живуть на Волині. ВІДЕО

Анастасія та 13-річна Вероніка Трубіцини після смерті матері перебували у дитячому будинку в Росії. Їхня сестра Катерина розповіла



Нині дівчата четвертий день живуть в Колківській громаді на Волині.



З тимчасово окупованої Луганщини мама вивезла дівчат до Росії, де живе її брат. Оселилися в гуртожитку. Жінка хворіла, – каже молодша Вероніка, – у матері стався інсульт, вона померла.



Від грудня минулого року сестри жили в дитячому будинку.



Молодша сестра навчалась у російській школі, старша — у коледжі. Однолітки ставилися до дівчат погано, – говорить Анастасія.



"Коли дізнались, що я з України – це було пекло. Я не хотіла ходити в училище. Мене ображали. Я кілька днів відходила і мені вистачило. Там злі діти, дуже злі", – розповідає Анастасія.



Увесь час, доки були в Росії, дівчата тримали зв’язок зі старшою сестрою Катериною. Вона разом з сім'єю оселилася у Колківській громаді на Волині. Після смерті матері взялася оформлювати опікунство над меншими сестрами, аби мати законні підстави повернути їх до України.



Дівчата поки живуть у кімнаті зі своєю старшою племінницею. Катерина підшуковує у селі житло і вже, – говорить, – має варіант для переїзду. Наразі залишати Волинь наміру не має. Дівчата готуються відновити навчання у школі, поки – дистанційно.



Швидко оформити документи на опікунство Катерині допомогли в Колківській селищній раді. "Діти могли бути віддані в якусь прийомну родину в Росії, тому ми спрацювали оперативно. Хоча, в усіх були сумніви, що можна так швидко повернути дітей", – додала посадовиця, – розповіла в коментарі Суспільному керівниця служби у справах дітей Оксана Пархомова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15-річната 13-річнапісля смерті матері перебували у дитячому будинку в Росії. Їхня сестрарозповіла Суспільному про те, як виробила документи на опікунство та домоглась повернення дітей в Україну.Нині дівчата четвертий день живуть в Колківській громаді на Волині.З тимчасово окупованої Луганщини мама вивезла дівчат до Росії, де живе її брат. Оселилися в гуртожитку. Жінка хворіла, – каже молодша Вероніка, – у матері стався інсульт, вона померла.Від грудня минулого року сестри жили в дитячому будинку.Молодша сестра навчалась у російській школі, старша — у коледжі. Однолітки ставилися до дівчат погано, – говорить Анастасія."Коли дізнались, що я з України – це було пекло. Я не хотіла ходити в училище. Мене ображали. Я кілька днів відходила і мені вистачило. Там злі діти, дуже злі", – розповідає Анастасія.Увесь час, доки були в Росії, дівчата тримали зв’язок зі старшою сестрою Катериною. Вона разом з сім'єю оселилася у Колківській громаді на Волині. Після смерті матері взялася оформлювати опікунство над меншими сестрами, аби мати законні підстави повернути їх до України.Дівчата поки живуть у кімнаті зі своєю старшою племінницею. Катерина підшуковує у селі житло і вже, – говорить, – має варіант для переїзду. Наразі залишати Волинь наміру не має. Дівчата готуються відновити навчання у школі, поки – дистанційно.Швидко оформити документи на опікунство Катерині допомогли в Колківській селищній раді. "Діти могли бути віддані в якусь прийомну родину в Росії, тому ми спрацювали оперативно. Хоча, в усіх були сумніви, що можна так швидко повернути дітей", – додала посадовиця, – розповіла в коментарі Суспільному керівниця служби у справах дітей

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію