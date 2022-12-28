Служить на посаді стрільця і готує для побратимів: історія волинського захисника

Роман служить у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони з 25 лютого 2022 року. Служить на посаді стрільця – проте у своєму відділенні позаштатно ще й виконує обов’язки кухаря.



Його історію розповідають на сторінці на сторінці



Адже до широкомасштабного вторгнення вдома звик готувати разом з дружиною. Меню для бойових побратимів чоловік укладає з урахуванням їхніх побажань. Але неодмінно з таким розрахунком, аби одна й та ж сама страва не повторювалася частіше, ніж два рази на місяць (уявляєте?!).



Своєю ж «коронною» стравою Роман вважає Його Величність української кухні – Червоний Борщ. Також любить готувати чанахі по-гуцульськи (страва на основі квасолі та м’яса) та драники (вони ж деруни-картоплянці – млинці, які нині мають на Волині ще й «політичний підтекст»).



Полюбляють побратими і козацький борщ авторства нашого героя (для приготування цієї страви беруться капуста квашена, капуста свіжа, пшоно та м’ясо).



А ще на кухні, де щодня чаклує над сніданками, обідами й вечерями Роман (облаштованій у звичайному бліндажі, зведеному в глухих прикордонних лісах півночі Волині!) – ідеальний порядок. Столи та мисники акуратно застелені клейонкою. Слоїки з консервацією вишикувалися стрункими шеренгами на поличках. Каструлі з пательнями відпочивають після «наряду» висячи на цвяшках. Пакуночки зі спеціями дбайливо складені у картонну коробку. А в мисочках вже залиті водою подрібнені овочеві «заготовки»: картопля, морква, цибуля – бо ж обід уже не за горами…



Понад усе Роман, звісно, мріє про Перемогу. А здобувати її йому таки є заради кого! – Адже вдома на чоловіка чекають любляча дружина та трійко неповнолітніх дітей. Як каже він сам: «два синочки і лапочка дочка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Панслужить у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони з 25 лютого 2022 року. Служить на посаді стрільця – проте у своєму відділенні позаштатно ще й виконує обов’язки кухаря.Його історію розповідають на сторінці на сторінці 100 окремої бригади тероборони у фейсбуці.Адже до широкомасштабного вторгнення вдома звик готувати разом з дружиною. Меню для бойових побратимів чоловік укладає з урахуванням їхніх побажань. Але неодмінно з таким розрахунком, аби одна й та ж сама страва не повторювалася частіше, ніж два рази на місяць (уявляєте?!).Своєю ж «коронною» стравою Роман вважає Його Величність української кухні – Червоний Борщ. Також любить готувати чанахі по-гуцульськи (страва на основі квасолі та м’яса) та драники (вони ж деруни-картоплянці – млинці, які нині мають на Волині ще й «політичний підтекст»).Полюбляють побратими і козацький борщ авторства нашого героя (для приготування цієї страви беруться капуста квашена, капуста свіжа, пшоно та м’ясо).А ще на кухні, де щодня чаклує над сніданками, обідами й вечерями Роман (облаштованій у звичайному бліндажі, зведеному в глухих прикордонних лісах півночі Волині!) – ідеальний порядок. Столи та мисники акуратно застелені клейонкою. Слоїки з консервацією вишикувалися стрункими шеренгами на поличках. Каструлі з пательнями відпочивають після «наряду» висячи на цвяшках. Пакуночки зі спеціями дбайливо складені у картонну коробку. А в мисочках вже залиті водою подрібнені овочеві «заготовки»: картопля, морква, цибуля – бо ж обід уже не за горами…Понад усе Роман, звісно, мріє про Перемогу. А здобувати її йому таки є заради кого! – Адже вдома на чоловіка чекають любляча дружина та трійко неповнолітніх дітей. Як каже він сам: «два синочки і лапочка дочка».

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