Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого

У середу, 8 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.За даними Sinoptik, вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -2°.