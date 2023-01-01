Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу, 8 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
За даними Sinoptik, вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
За даними Sinoptik, вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -2°.
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