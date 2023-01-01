Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 8 лютого. ГРАФІК
Сьогодні, 22:42
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у середу, 8 лютого, в середньому становить 59% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Про це інформують на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням: bit.ly/3WtCrQq
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Графіки погодинного відключення електроенергії на 8 лютого за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
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Про це інформують на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Зауважують, що актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням: bit.ly/3WtCrQq
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Графіки погодинного відключення електроенергії на 8 лютого за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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