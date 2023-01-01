Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 8 лютого. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 8 лютого. ГРАФІК
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у середу, 8 лютого, в середньому становить 59% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

Про це інформують на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбуці.

Зауважують, що актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням: bit.ly/3WtCrQq

Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

Графіки погодинного відключення електроенергії на 8 лютого за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs


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Теги: Світло, варте уваги, графіки відключень
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