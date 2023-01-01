Добрі новини від ВолиньPost за 7 лютого

Коли в країні – війна, здається, що добро зникло, тож причин для радості немає. Але це не про український народ! Ми продовжуємо всміхатися крізь сльози і радіти здобуткам наших хлопців та дівчат на фронті. Пишатися неймовірними українцями та українками, які невпинно волонтерять. Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма.Саме тому добрі новини у нас є щодня! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Іваничівська громада отримала перші Старлінки, які надійшли для громад Володимирщини за підтримки уряду сусідньої Польщі.На Волині створять аналогічні монастирі, які вже існують у Волинській та Володимир-Волинській єпахіях УПЦ (МП).Йдеться про заснування двох чоловічих монастрирів – Хрестовоздвиженського у Чарторийську на Маневиччині та Свято-Миколаївського у селі Мильці, що на Старовижівщині. Також створять два жіночих монастирі – Стрітенський у селі Михнівка на Камінь-Каширщині та Свято-Троїцький у селі Старосілля на Маневиччині.Спортсмени-легкоатлети з Волинської області перемогли на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 року народження. Команда Любешівської ДЮСШ зайняла перше місце згідно із командними підсумками. В активі волинян – 163 очки.Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб,танків – 3 245 (+14) од,бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,артилерійських систем – 2 232 (+1) од,РСЗВ – 461 (+0) од,засобів ППО – 227 (+0) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,спеціальної техніки – 208 (+5).Мережа магазинів «Офіс Центр» відома щонайменше широким асортиментом дійсно естетичної канцелярії. Однак це – не єдина перевага. За 28 років на ринку мережа магазинів встигла заробити авторитет, зібравши до школи не одне покоління «першачків» і допомігши з обладнанням для офісу багатьом представникам бізнесу.Послугами мережі користуються й величезні волинські підприємства, адже в асортименті магазину є навіть пакувальні матеріали, як-от стрейч-плівка. Та що найголовніше: придбати товари можна відразу у великій кількості, не хвилюючись про наявність або, скажімо, затримку доставки. Річ у тім, що «Офіс Центр» працює у сегменті B2B – «business to business».Наші журналісти детальніше розпитали про товари «для бізнесу» у керівника мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцьку. Про те, для чого потрібен персональний менеджер, що таке обладнання робочого місця «під ключ» і які додаткові послуги надають у магазинах мережі, – у нашому матеріалі.Новий головний патрульний Волинілегко зголошується на інтерв’ю. Єдина його умова – «тільки не в кабінеті». Вже під час розмови декілька разів повторює фразу, яка це пояснює. «Я – не кабінетний працівник», – каже про себе.Поспілкуватися новопризначений очільник Управління патрульної поліції у Волинській області пропонує у Музеї українського війська та військової техніки. Тут поки немає реактивної системи залпового вогню «Град», опанувавши стрільбу з якої Дмитро Мокич з побратимами знищував ворога на фронті. Але, можливо, після перемоги України було б доречно привезти цю вже легендарну артустановку у музей саме до Луцька.З початку року на одному з волинських підприємств збираються працівники та небайдужі для того, щоб виготовляти буржуйки для військових. Працюють на вихідних та після роботи. За цей час їм вдалось зробити 700 буржуйок та 300 відправити бійцям. Оборонці винахід оцінили.Поки зима нагадує про себе снігом та морозами, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – гаряче, адже там готуються до прем'єр!Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, у рубриці «Театральний анонс» розповідаємо про цікаві вистави першими.7 лютого 2023 року, архієпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Оса Ковельського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.Пан Роман служить у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони з 25 лютого 2022 року. Служить на посаді стрільця – проте у своєму відділенні позаштатно ще й виконує обов’язки кухаря.Адже до широкомасштабного вторгнення вдома звик готувати разом з дружиною. Меню для бойових побратимів чоловік укладає з урахуванням їхніх побажань. Але неодмінно з таким розрахунком, аби одна й та ж сама страва не повторювалася частіше, ніж два рази на місяць (уявляєте?!).