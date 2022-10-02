Про фронт, сім'ю і принципи. Велике інтерв'ю з новим керівником патрульної поліції Волині

«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з війною»

У звільненому Ізюмі. Фото зі сторінки Патрульної поліції України.

«Можливо, вперше в історії українські поліцейські знищували ворога з «Граду»

Фото зі сторінки Дмитра Мокича у соцмережі

Фото зі сторінки Дмитра Мокича у соцмережі

Скрін із допису Дмитра Мокича у соцмережі

«Хочу створити для колег такі умови служби, які хотів би, аби створили для мене»

Фото з архіву Дмитра Мокича

Вірш Дмитра Мокича, присвячений мамі

Дмитро Мокич з донькою Уляною

Новий головний патрульний Волинілегко зголошується на інтерв’ю. Єдина його умова – «тільки не в кабінеті». Вже під час розмови декілька разів повторює фразу, яка це пояснює. «Я – не кабінетний працівник», – каже про себе.Поспілкуватися новопризначений очільник Управління патрульної поліції у Волинській області пропонує у Музеї українського війська та військової техніки. Тут поки немає реактивної системи залпового вогню «Град», опанувавши стрільбу з якої Дмитро Мокич з побратимами знищував ворога на фронті. Але, можливо, після перемоги України було б доречно привезти цю вже легендарну артустановку у музей саме до Луцька.Пропозиція очолити управління патрульної поліції області у Волинській області була справді неочікуваною. Звісно, як кажуть, кожен солдат мріє стати генералом. Я починав із посади заступника командира однієї з рот батальйону обласного управління патрульної поліції, згодом був призначений на посаду заступника начальника управління. Тому, зрозуміло, у «довоєнний» час я мріяв рости і у перспективі очолювати колектив. Але сталася повномасштабна війна, з’явилися інші завдання і, виконуючи їх, я почував себе на своєму місці, а «цивільні» плани відійшли на другий план.У січні весь зведений загін Департаменту патрульної поліції був виведений із зони бойових дій на відновлення на 10 днів. Я приїхав додому і знайшов гарні курси в Києві щодо управління дронами. Дуже хотів пізнати для себе аеророзвідку. Коли я був вже на курсах, мені повідомили, що треба переймати на себе управління патрульною поліцією Волині, оскількибуде очолювати управління на Львівщині.Звісно, у мене є з цього приводу певні внутрішні емоції. Бо без перебільшення і без пафосу: ті 8 місяців, які я провів у боротьбі, це найдорожчі миті мого життя. Тут я пізнав справжнє братерство, пізнав багато сильних, відважних людей, з яким хотілося б далі бути пліч-о-пліч. Але я – поліцейський, у мене є керівництво. У них є бачення щодо кадрової політики. І тут не було сумнівів – робити так, як вважає керівництво, чи не робити. Якщо у мені бачать потенціал і потребу як у керівнику, я робитиму максимум із можливого на цій посаді. Чи перебуваю я зараз на своєму місці, покаже час.Розповім. Але наголошу: я не хочу, аби моє призначення пов’язували з війною, з моєю у ній участю. Хтось може думати, що ця посада – як нагорода мені за щось, але це так не є ні по факту, ні у моєму сприйнятті.На фронт я потрапив на початку квітня. Везучи гуманітарну допомогу для нашого колеги у щойно звільнений Чернігів, отримав телефонний дзвінок, сказали готуватися. Зі мною тоді були хлопці, які одразу теж погодилися. Я не вагався теж, бо я хотів і готував до цього і себе, і свою сім’ю.Спочатку у складі зведеного загону патрульної поліції ми направилися до Миколаївської області. Тоді там ще тривали активні бойові дії. Це була кампанія «Південь», яка минула для нас успішно. Там ми тримали позиції спільно із Збройними силами України, здобули початковий бойовий досвід, ходили у розвідку. Скажу відверто, для мене це було деякою мірою в кайф. Адреналін, особливо у розвідці, зашкалював. Звичайно, і страшно було. Ідеш у розвідку: по березі за 50 метрів він тебе ходить ворог, ти розумієш, що навколо в радіусі 6 кілометрів немає нікого зі своїх, тільки скупчення ворога. Страшно було і коли перепливали, наприклад, річку Інгулець у розвідці з гранатами в кишені. Страх на війні – це нормально, його не треба соромитися, бо це властиве людині відчуття. Але ти знаєш, що в тебе завдання і ти маєш його зробити. Ніхто з хлопців жодного разу не сказав: «Не піду». Хоча це добровільно, ніхто не змушував.Чотири місяці я перебував на південному напрямку. Після того у серпні нас відправили на декілька днів додому, а після повернення ми переїхали на Схід і працювали відповідно до розпоряджень керівництва Департаменту патрульної поліції і зведеного загону зокрема.Були різні населені пункти на Херсонському напрямку. Особливу надію тоді вселив контрнаступ. Тут ЗСУ і ми разом із ними показали всю нашу міць. Тоді був звільнений Херсон і деякі села Херсонщини. Знаєте, звільняти свою землю – це незабутнє відчуття.Разом із ЗСУ брали участь у звільненні Ізюма. Коли заходили в місто, Ізюм ще палав. Ми спілкувалися з місцевими. Вони розказували про те, як росіяни знущалися з цивільних, особливо – з патріотів. Це було дуже боляче слухати. Але це ще більше мотивувало.Разом із ЗСУ ми звільняли селище міського типу Ямпіль і багато інших населених пунктів. Потім ми заходили в Лиман. Лиман був дуже для мене важливим, було хвилювання, але всі хотіли одного – вигнати ворога. Коли зайшли в місто, побачили просто на вулицях велику кількість ворожих трупів. ЗСУ пішли далі, а ми закріпилися для наведення порядку, допомоги населенню і стабілізаційних заходів.Патрульна поліція не лишалася на блокпостах, як було раніше, не лишалася позаду, а виконувала дійсно бойові завдання.Саме такЦе– не просто шеврон, це – шеврон боротьби, шеврон незламності і шеврон нашої сили.Керівник Департаменту патрульної поліції– автор цієї назви і цієї ідеї – один з головних мотивуючих факторів для всього особового складу Департаменту патрульної поліції і інших управлінь. Всі брали приклад з нього. Він – «кіборг», у нього великий досвід у боях. Це – потужний стержень. Вже під час повномасштабної війни під час звільнення Київщини він показав, що кадирівці, буряти – це не щось страшне і потужне, а ті, хто гине завдяки нашій силі.На цій артустановці ми працювали на Бахмутському напрямку. Ще коли ми були в Ізюмі і вишукували там залишки російських елементів, мені зателефонувало керівництво і сказало, що я зі своїми хлопцями буду вчитися працювати на реактивній системі залпового вогню «Град». Як виявилося пізніше, цей автомобіль був трофейним. Наші хлопці його знайшли, а керівництво прийняло розумне рішення – навчити нас з цим працювати. Ми успішно справилися.Ця бойова машина – це російська модернізація радянської реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» «Торнадо Г». У росіян модернізована ними версія цієї машини працювала автоматизовано. Нам доводилося навчитися працювати вручну. Працювати із цією установкою навчили колеги із ЗСУ. Часу на довге навчання не було. Тому в процесі ми щось підчитували, з’ясовували самі.Перший виїзд був дуже хвилюючим для нас. Це досить серйозна система. Напевно, в поліції ще ніхто на такій установці не працював. Не знаю, можливо, це взагалі вперше в історії українські поліцейські знищували ворога з такої артустановки. Коли ми переможемо ворога, то буде про це не соромно розповісти дітям. На Бахмутському напрямку із цієї системи ми активно «насипАли» ворогу.Найбільше задоволення приносило те, що ми дійсно корисні. Коли ми влучали по цілях, на зворотньому шляху я бачив, наскільки в хлопців горять очі і що вони бажають подальшої боротьби. Для мене це було дуже важливо.Установка озброєна 40 ракетами 122 калібру. Є різні боєприпаси до «Торнадо- Г», але найбільше ми використовували ті, які летять на 20 кілометрів, були також ракети з меншою дальністю – на 15 кілометрів. Нам доводилося тоді бути ближче до ворога.Цілий пакет ракет випускається за декілька секунд. Але цьому передує кропітка і важка робота цілої команди.Чотири людини. Всі ми – патрульні і жоден із нас не мав справи із артилерією до повномасштабної війни. У росіян із цією установкою «Торнадо-Г» працює дві людини. Справа втому, що вони точності удару використовують навігаційну супутникову систему ГЛОНАСС. Тобто росіяни можуть стріляти за короткий час, не здійснюючи до того топогеодезичної підготовки.Я – старший офіцер батареї. Я здійснював рекогностува́ння (розвідка для здобуття відомостей про противника, яку здійснюють перед майбутніми бойовими діями), обирав позицію, з якої ми маємо працювати, організовував загальний процес управління установкою.У команді є також бусоліст-топографіст. Саме ця людина має виставити установку в правильному місці за допомогою бусоліОкрім того, з нами працює навідник. Він наводить установку відповідно до панорами Герца. Панораму Герца ми, до речі, довго шукали, нам, як і у багатьох інших речах, допомагали волиняни, волонтери.Це важке питання, тому вся Україна постійно просить захід про допомогу. Запаси зі складів ЗСУ швидко вичерпалися. Протягом років перед повномасштабною війною ворог здійснював диверсійно-підривну роботу, ми бачили, що склади горіли.Багато ворожих боєприпасів ми знайшли в лісі – зокрема, реактивні ракети до нашої артустановки. Ми ремонтували їх і використовували. Це, напевно, навіть було основою нашого боєкомплекту. Навіть більше, ніж нам видавали. Але усе одно боєприпасів було замало.Звісно. І буде працювати до самої перемоги. Нам навіть пропонували виміняти її на якісь інші автомобілі чи самохідну артилерійську установку. Але ми навчилися на ній ефективно працювати, гріх було б комусь віддавати. Ми були і є спроможні якісно знищувати ворога з її допомогою.У цю установку я вклав багато себе. Розумію, що абсурдно так казати про залізяку, але вона мені стала як рідна. Ми доклали багато зусиль, щоб відремонтувати її і щоб навчитися майстерно влучати у ціль. Тому в мене навіть певний сум саме за цією справою.Там, на фронті, лишилася частина мене. І то вже назавжди. Мені подобалося те, що я робив.Якщо я щось публікував, то не тому, що хотів похвалитися. Це для того, аби показати, що боротьба йде, що ми сильні, що ми можемо надавати по зубах ворогу. А зробити це реально тільки спільними зусиллями. Тому ці фото і відео мали, насамперед, мотиваційний посил. Хотілося мотивувати як особовий склад, так і народ загалом. Хотілося донести: ми не здамося, поки не виженемо їх звідси!На південному напрямку я отримав контузію середньої тяжкості. По наших позиціях був здійснений мінометний обстріл, було 16 «прильотів». Розбили наш РПГ, був розбитий мій рюкзак, пошкоджений тепловізор. Дехто з хлопців отримав серйозні контузії. Один волинський патрульний отримав осколкові поранення. На щастя, зараз наслідків контузії не відчуваю.На жаль, як і кожному, хто на передовій, доводилося втрачати побратимів. На Півдні по наших хлопцях під час виконання завдання влучив ворожий танк. Загинуло двоє молодих патрульних із нашого зведеного загону.Суспільство звикло так вважати. ЗСУ справді – найголовніші наші захисники. Їм – велика честь і повага. Були неоднорічні намагання зменшити наші війська, послабити їх якимось чинниками. Дуже багато військових частин були розформовані. Я думаю, що це робили цілеспрямовано російські спецслужби. Але зараз Збройні сили України – це топ, ніхто в тому не сумнівається.Разом із ЗСУ пліч-о-пліч стоять Державна прикордонна служба, Національна гвардія – леви сил оборони. Мені дуже закарбувалася історія, коли на початках повномасштабного наступу строковики Національної гвардії під Києвом знищували ворожі таки, БТР, БМП, які наступали на Київ. Історія повторюється. Бо ми знаємо, як колись герої Крут, молоді хлопці і дівчата, гімназисти, стали на захист нашої країни, не боячись за своє життя.В одному ряду з іншими структурами сьогодні борються і підрозділи Національної поліції. І це не тільки зведений загін Департаменту патрульної поліції. Це – ряд підрозділів, які якісно виконують свої завдання на фронті. Не треба забувати і про медиків, рятувальників, вони теж роблять неймовірне. Я реально пишаюся цими всіма людьми. Не треба знецінювати чиюсь роботу, звісно.А з приводу відчуття несправедливості через фокус інформаційного простору саме на ЗСУ, то ні, такого відчуття у мене немає. Я знаю і особисто свій внесок у цю боротьбу, і внесок патрульної поліції. Досить потужна у зведеному загоні патрульної поліції артилерія, мінометники, аеророзвідка. Артилеристи можуть одним пострілом потрапляти в окопи ворога. Це професійно.Думаю, вже змінила. Війна показала, що патрульна поліція нікуди не тікала. На Київщині патрульні стали виганяти ворога разом з іншими. Навіть на тимчасово окупованих територіях одиниці людей, які перейшли на бік зла, у відсотках – мізер. Деякі поліцейські потрапили в полон.У мене ці принципи були і раніше. Для мене головне – це Україна. У мене є сім’я, є діти. Я не хотів би, щоб мій син і інші діти через кілька років знову стикнулися з такою проблемою, з таким злом, як Росія. Наші батьки мали зло – Радянський Союз, ми маємо зло – Росію. З цим потрібно завершувати, Росію треба знищити, щоб раз і навіки поставити жирну крапку у цьому питанні.Я не хочу переживати за свого сина, так, як сьогодні мої батьки і тисячі інших батьків переживають, коли ми на фронті. Не хочу, щоб він був під кулями, під ракетами, артилерійськими обстрілами. Я для того докладу максимум зусиль.Не можна абстрагуватися від цієї ідеї – знищення Московії, де б ти не був – на фронті, на керівній чи іншій посаді. Зараз якраз є шанс зробити все, щоб ми нарешті могли почувати себе вільно від гніту. Зараз – саме той момент, потрібно ним скористатися. Є чоловіки, які кажуть, що це не моя проблема, нехай воює хтось інший. Але на захист мають стати всі, ніхто не має права відсиджуватися. Я не кажу, що всі мають воювати, але кожен має робити те, що в його силах. Важливо, щоб хтось був ресторатором, щоб хтось керував підприємством, важливо, щоб дітей вчили в школах. Хто відчуває в собі сили допомогти країні – має це робити. Ховатися не потрібно. Я не знаю, як чоловік має потім дивитися в очі дітей, батьків, друзів, якщо він переховується, втікає за кордон. Це – соромно для чоловіка. Багато жінок сьогодні воюють. Під обстрілами вони виконують такі ж завдання, як і чоловіки. Я вже не раз казав, що жінки – теж сильні, вони працюють на перемогу нарівні.Цілеспрямовано – ні. У нас – хороша команда. Але якщо цього вимагатиме ситуація, якщо людина не хотітиме працювати в команді, жити за правилами і за законом, буде непорядною, то будемо прощатися. Якщо людина корупціонер, то за свої корупційні діяння має відповісти сповна. Людина заслуговує рівно на те, на що заслуговує. Є українське законодавство і його треба дотримуватися. Я сам не буду брати участі у брудних справах і колективу не дозволю.Хочу, щоб було сформоване ядро, щоб через років 20 нам не було соромно дивитися людям в очі за наші вчинки.Тут треба розрізняти, що новою для мене є саме посада, не робота. Бо на посаді заступника начальника управління я працював з підлеглим особовим складом, мене всі тут знають, робота для мене знайома. Чогось категорично нового я не вводитиму. Просто вимагатиму якісно нести службу.Одне з головних завдань зараз – підготовка особового складу до можливих бойових дій, нові вміння і навички.Хочу, щоб поліцейські бачили мене не як начальника, а як опору, друга, людину, яка може підказати, допомогти. Мене не потрібно боятися. Мені подобається спілкуватися, обговорювати. Я – звичайний патрульний поліцейський і зараз, але в мене трохи інший функціонал, ніж в інших.Яким я буду керівником, покаже час. Але не хочу підвести суспільство і, насамперед, – своїх патрульних. Вони для мене дуже важливі, бо вони роблять важку роботу. Часто їм доводиться тривалий час не спати, відчувати виснаження. Тому я буду докладати максимум зусиль, щоб забезпечити комфортні умови для роботи, побуту патрульних в управлінні. Хочу створити для колег такі умови служби, які хотів би, аби створили для мене.Людей варто мотивувати – наприклад, вихідними. Часто патрульному для того, щоб бути ефективним, не вистачає елементарного – виспатися. Приходять молоді люди, спочатку вони заряджені на роботу, очі горять. Але через суттєве фізичне і моральне навантаження нерідко ідуть. Часто громадяни не розуміють, що це важка праця. Якби не було поліції, відбувався б хаос. Ми не приховуємо, що є недоліки. Бо патрульна поліція – це механізм із живих людей. Але ми працюємо для людей, для їхнього комфорту і безпеки. Поліція – не каральний орган.Скажімо так: зараз трохи краще, ніж раніше. Але зміни будуть і далі. Маємо розуміти, що зараз державі важко. Бюджет через наслідки війни суттєво недоотримує. Вважаю, що для патрульного зарплата має бути високою. І я впевнений, що ми прийдемо до того, що після війни відбудуться якісні зміни.Так. Інколи я пишу. Цей вірш написав на фронті для своєї мами. Але він, звісно, для тисяч українських матерів, які чекають і для яких це очікування – каторжне. Моя мама страшенно хвилювалася, день, коли я був без зв’язку, здавався їй вічністю.Коли опублікував вірш, дружина зателефонувала і сказала: «Ти, напевно, себе зараз непогано почуваєш, є час писати вірші». Але тоді був такий стан душі.Я люблю читати, і цю любов мені привила саме мама. Батьки – звичайні робітники із села Деревок на Любешівщині. Мама багато років працювала у бібліотеці, потім – прибиральницею у школі. Тато – усе життя електриком. Дуже люблю і поважаю своїх батьків, вдячний їм за те, що виховали мене таким, яким я є.Мені пощастило дуже любити все, що в мене є у житті – батьків, дружину, дітей, роботу, рідну країну. Абсолютно все, що я маю в житті, я дуже люблю. Пам’ятаю, який у мене був відчай, коли я більше за все мріяв стати десантником, а мене не взяли на строкову службу у десантні війська. А зараз я розумію, що все, що я маю, – то таки моє.Мої діти – 10-річнийі 3-річна– то те, заради хочеться звертати гори і знищувати росіян такожА дружині і її терпінню взагалі треба кланятися. Їй довелося добряче понервувати... Вона знає мій характер, знала, що вона мене не втримає. Бачила, що я готувався до війни, в мене був наготовлений рюкзак з усім, що треба. Ми неодноразово про це говорили. І я їй дуже вдячний за те, як вона спілкувалася зі мною, поки я був на фронті.Дружина, як і я, добре розуміє, що на Волині зараз немає активних бойових дій саме завдяки потужній армії, потужній обороні там на Сході та Півдні.Спорт – частина мого життя. Коли цього немає, я відчуваю, що щось не так. Люблю перемагати, люблю відчувати задоволення від перемоги. Син ходить на секцію боротьби і на плавання. Спорт робить чоловіка дисциплінованим, породжує в ньому жагу до боротьби і перемоги.Але не менш важливим за спорт у житті українців і українок має бути патріотичне виховання – як на рівні сім’ї, так і на рівні держави. Моєму поколінню у дитинстві цього не вистачало. Я виховувався на ідеології радянщини – партизани, Червона армія, більшовицький героїзм. Тоді я вважав героями радянські війська. Але тепер розумію, що страшне – це не тільки фашизм. Більшовизм – не менш страшна ідеологія, яка досі сидить в декого в головах. І через те ми маємо наслідки – наші сучасні трагічні події. Ми зараз маємо всі інструменти, що все це викорінити.Мій син виховується вже на зовсім інших книжках, на зовсім іншій музиці. Йому ніхто штучно не прививає патріотизм, але я радий бачити його правильні погляди на країну і своє в ній місце. Головне зараз – перемогти у розпочатій Росією проти України війни. Щоб діти, які ростуть вже у зовсім інших реаліях, могли будувати своє майбутнє у вільній країні!Спілкувалася