На Волині судять чоловіка за розповсюдження порнографії та зберігання дитячого контенту
У Нововолинському міському суді розглядають справу уродженця села Ласків, якого підозрюють у поширенні порнографічних матеріалів та зберіганні дитячої порнографії. Фігурант справи має психічні розлади та перебуває на обліку у психіатра ще з 80-х років.

Про це БУГу стало відомо з низки ухвал Нововолинського міського суду щодо цієї справи.

Як розвивалася справа

Кримінальне провадження було відкрито 6-го лютого 2026-го року за ч. 2 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). У той період підставою для відкриття справи став рапорт правоохоронців про діяльність підозрюваного в месенджері «Телеграм», де він через акаунт «Офіційний канал» розміщував порнографічні відео.

Однак у ході слідства, після проведення обшуків та ретельного аналізу вилученої техніки (зокрема мобільного телефону марки «TECNO SPARK Go2024»), правоохоронці виявили факти, що змінили хід розслідування.

Деталі слідства та обшуки

У лютому 2026-го року правоохоронці провели обшук у помешканні, яким користувався чоловік. Під час слідчих дій було вилучено низку доказів, зокрема:

Мобільний телефон «TECNO SPARK Go2024»;
Понад 20 сім-карт різних операторів зв’язку («Київстар», «Life», «Vodafon», «Лайфсел»);
Записник із номерами телефонів.
Вилучений телефон направлено на експертне дослідження, оскільки він вважається головним засобом вчинення злочинів.

Зміна кваліфікації злочину

15-го травня відбулося чергове судове засідання, під час якого стало відомо про нову, розширену кваліфікацію справи. Тепер дії підозрюваного розглядаються одразу за трьома статтями:

Ч. 2 ст. 301 КК України – розповсюдження/збут порнографії (дорослої) групою осіб або повторно.
Ч. 3 ст. 301 КК України – розповсюдження порнографії через медіа або інтернет-ресурси.
Ч. 1 ст. 301-1 КК України – зберігання, придбання або перегляд дитячої порнографії.

Психічний стан підозрюваного

Під час судових засідань фігурант справи заявив, що є особою з інвалідністю, має вади мовлення та психічні розлади. Як з’ясувалося, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра з 1987-го року.

Згідно з медичною документацією, підозрюваний ще у 80-х роках проходив амбулаторне лікування, а у 1999-му році перебував на стаціонарному обстеженні з діагнозом «олігофренія в степені глибокої дебільності». Наразі слідчі призначили комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, а також отримали доступ до повної медичної документації підозрюваного у відповідній спеціалізованій установі.

На даний момент досудове розслідування триває. Суд встановлює всі обставини правопорушень та причетність підозрюваного до інкримінованих йому дій.

Кримінальне провадження було відкрито слідчими відділення ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області. Процесуальне керівництво здійснює Нововолинський відділ Володимирської окружної прокуратури.

