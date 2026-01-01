Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 31 травня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 31 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.



Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

