Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 31 травня

Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 31 травня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 31 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

