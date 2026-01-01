Ресторан Willa Biała у Польщі від луцьких засновників отримав визнання Michelin
Сьогодні, 20:38
Український ресторан Willa Biała у Варшаві отримав визнання від Michelin Guide. Заклад, заснований українцями, додали до одного з найавторитетніших гастрономічних путівників світу.
Про включення ресторану до гіда команда повідомили на сторінці закладу у соцмережі. У Willa Biała наголосили, що сприймають цю відзнаку як результат роботи всієї команди — кухні, сервісу, бару та менеджменту.
Про це пише HoReCa-Україна.
Ресторан у Варшаві позиціонує себе як заклад сучасної центрально- та східноєвропейської кухні. Його заснувало подружжя Сергій та Ірина Слободянюків із Луцька. Керуючою закладом є Віра Шпортак із Чернівців, а шеф-кухарем — Ростислав Томилін із Бердянська.
Однією з найвідоміших позицій меню вважають український борщ, який у ресторані називають частиною гастрономічної ідентичності Willa Biała. Окрім традиційних українських страв, заклад пропонує авторські інтерпретації східноєвропейської кухні. Серед сезонних позицій, які також відзначили у Michelin Guide, — пельмені з кроликом.
Willa Biała працює в історичній віллі XX століття у районі Мокотув у Варшаві. Раніше ресторан уже отримував відзнаки гастрономічного гіда Gault&Millau.
Останніми роками українські ресторани дедалі частіше потрапляють до міжнародних гастрономічних рейтингів і путівників. Зокрема, навесні до Michelin Guide внесли лондонський ресторан Tatar Bunar, заснований українськими рестораторами Алексом Купером та Анною Андрієнко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про включення ресторану до гіда команда повідомили на сторінці закладу у соцмережі. У Willa Biała наголосили, що сприймають цю відзнаку як результат роботи всієї команди — кухні, сервісу, бару та менеджменту.
Про це пише HoReCa-Україна.
Ресторан у Варшаві позиціонує себе як заклад сучасної центрально- та східноєвропейської кухні. Його заснувало подружжя Сергій та Ірина Слободянюків із Луцька. Керуючою закладом є Віра Шпортак із Чернівців, а шеф-кухарем — Ростислав Томилін із Бердянська.
Однією з найвідоміших позицій меню вважають український борщ, який у ресторані називають частиною гастрономічної ідентичності Willa Biała. Окрім традиційних українських страв, заклад пропонує авторські інтерпретації східноєвропейської кухні. Серед сезонних позицій, які також відзначили у Michelin Guide, — пельмені з кроликом.
Willa Biała працює в історичній віллі XX століття у районі Мокотув у Варшаві. Раніше ресторан уже отримував відзнаки гастрономічного гіда Gault&Millau.
Останніми роками українські ресторани дедалі частіше потрапляють до міжнародних гастрономічних рейтингів і путівників. Зокрема, навесні до Michelin Guide внесли лондонський ресторан Tatar Bunar, заснований українськими рестораторами Алексом Купером та Анною Андрієнко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Волинському ТЦК спростували, що їхні працівники побили чоловіка з інвалідністю і його неповнолітнього сина
Сьогодні, 21:15
Ресторан Willa Biała у Польщі від луцьких засновників отримав визнання Michelin
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 31 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині судять чоловіка за розповсюдження порнографії та зберігання дитячого контенту
Сьогодні, 19:16
Японія вперше виділила гроші на програму PURL для України
Сьогодні, 18:11