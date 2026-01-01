Ресторан Willa Biała у Польщі від луцьких засновників отримав визнання Michelin





Про включення ресторану до гіда команда повідомили на сторінці закладу у соцмережі. У Willa Biała наголосили, що сприймають цю відзнаку як результат роботи всієї команди — кухні, сервісу, бару та менеджменту.



Про це



Ресторан у Варшаві позиціонує себе як заклад сучасної центрально- та східноєвропейської кухні. Його заснувало подружжя Сергій та Ірина Слободянюків із Луцька. Керуючою закладом є Віра Шпортак із Чернівців, а шеф-кухарем — Ростислав Томилін із Бердянська.



Однією з найвідоміших позицій меню вважають український борщ, який у ресторані називають частиною гастрономічної ідентичності Willa Biała. Окрім традиційних українських страв, заклад пропонує авторські інтерпретації східноєвропейської кухні. Серед сезонних позицій, які також відзначили у Michelin Guide, — пельмені з кроликом.



Willa Biała працює в історичній віллі XX століття у районі Мокотув у Варшаві. Раніше ресторан уже отримував відзнаки гастрономічного гіда Gault&Millau.



Останніми роками українські ресторани дедалі частіше потрапляють до міжнародних гастрономічних рейтингів і путівників. Зокрема, навесні до Michelin Guide внесли лондонський ресторан Tatar Bunar, заснований українськими рестораторами Алексом Купером та Анною Андрієнко.

