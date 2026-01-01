У Волинському ТЦК спростували, що їхні працівники побили чоловіка з інвалідністю і його неповнолітнього сина

Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив офіційну позицію щодо резонансного інциденту в Нововолинську, після якого родина заявила про побиття чоловіка та його 14-річного сина людьми у військовій формі.Про це повідомили у Волинському ОТЦК та СП.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп заявив про побиття чоловіка з інвалідністю та його сина-підлітка в Нововолинську.Після перевірки обставин події у Волинському ТЦК заявили, що інформація про нібито завдання тілесних ушкоджень дитині військовослужбовцями не відповідає дійсності.У центрі комплектування також повідомили, що чоловік, який фігурує у справі, є військовослужбовцем та перебуває у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Після встановлення цього факту його передали представникам Військової служби правопорядку відповідно до вимог законодавства.Окремо в ТЦК прокоментували інформацію про інвалідність чоловіка. За даними установи, документального підтвердження такого статусу наразі немає. У відомстві зазначили, що, за словами матері дитини, документи для оформлення інвалідності лише готують до подання.Наразі правоохоронні органи проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини події. Остаточну правову оцінку діям учасників інциденту нададуть після завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.