У Луцьку з’явився мурал, присвячений Олександру Положинському

Олександра Положинського. Його створив місцевий художник Юрій Чайка поблизу пивного клубу «Оболонь» (Кораблик), де артист раніше часто виступав.



Роботу завершив одразу після дня народження Положинського, який він відзначав 28 травня, розповів автор у коментарі



Перед початком робіт художник звернувся до співака за дозволом, однак музикант ще не бачив готову роботу.





«Він знає, що я його малюю і локацію знає, але реакції на готову роботу ще не було», — каже художник.



З його слів, місце обрали не випадково. Раніше артист часто виступав у «Кораблику» з концертами.

Довідка:



Олександр (Сашко) Положинський — український співак, шоумен та військовослужбовець родом з Луцька. Він є засновником і лідером культового гурту «Тартак», а також проєктів «Був’є» та «Ол.Ів.'Є».



З 2022 року служить у Збройних силах України.

