У Ковелі жінку зобов’язали заплатити за коментарі у Фейсбуці: що вона написала

Ольга Самчук у червні-липні 2025 року розмістила у Фейсбуці коментарі щодо члена виконкому Ковельської міської ради, виконавчого директора приватного підприємства «Компанія Юкон» Юрія Семенюка.



Про це пише



В одному з коментарів вона звинуватила його у створенні корупційних схем, фактично стверджуючи, що він є «корупціонером». Крім того, зазначила, що «викрила корупційні схеми» Семенюка, як члена виконкому. В іншому – звинуватила у наявності корупційних зв’язків з міським головою Ігорем Чайкою, що він разом з мером «заробили на продажі енергоресурсів громади». Деякі коментарі набрали десятки реакцій користувачів соціальної мережі та стали предметом жвавого обговорення.



Юрій Семенюк звернувся з позовом до суду на Ольгу Самчук. Він заявив, що вона принизила його честь, гідність та ділову репутацію, розповсюдивши недостовірну інформацію, а моральну шкоду оцінив у символічну суму – 1 гривню.



У Ковельському міськрайонному суді Ольга Самчук не визнала позов. На її думку, поширена інформація стосувалася виключно фактів, пов’язаних з умовами її проживання, безпекою сім’ї та малолітніх дітей, а також подій, що мають суспільний резонанс, зокрема функціонування автозаправної/електрозаправної станції потужністю 120 кВт у житловій зоні під час воєнного стану.



Суддя Петро Бойчук, з’ясувавши обставини справи та дослідивши письмові докази, прийшов до висновку про те, що заявлений позов підлягає до часткового задоволення.



Суд визнав недостовірними чотири коментарі відповідачки, які вона оприлюднила у Фейсбуці:



– Після моєї публікації про злочинність у Ковельському РУП – на мене і мою сім’ю ВКОТРЕ розпочався відкритий терор. Саботаж. Знущання. Мета – виселити мене з мого житла, бо я викрила корупційні схеми члена виконкому Семенюка Ю.В.;



– Чайко, скільки ви з Семенюком Ю.В. заробили на продажі енергоресурсів громади 600000 доларів чи більше??? Пам’ятаєш, як були масовані атаки на енергосистему міста, а ви з Семенюком торгували на всю і скажи, що не так, бо про це я писала до міської ради, поліції, прокуратури, соцмереж і що, а нічого, бо це «шановані люди»;



– А правда така: Я – викривач. Я публічно заявила про те, що на території члена виконкому Семенюка Ю.В., який організував зі своєю родиною Конопацьким Б.М. монопольну АЗС на весь регіон, та й прописали мені графік життя: з 06:00 по 00:00, де триває незаконна торгівля енергоресурсами громади (і не тільки) під час війни з офіційних відповідей держустанов;



– Цікаво. А під моїми вікнами у Ковелі вже два роки функціонує незаконна АЗС без жодних дозволів, реєстрації та ліцензій, санітарних висновків на території члена виконкому Семенюка Ю. – і всі все знають, і всі мовчать.



Згідно з рішенням суду, яке вже набрало законної сили, Ольга Самчук має сплатити на користь Юрія Семенюка одну гривню моральної шкоди та судові витрати по справі – 2422,40 грн судового збору та 5000 грн правничої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

