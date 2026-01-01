У місті на Волині - нові тарифи на воду

Виконавчий комітет Володимирської міської ради затвердив нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «Володимирводоканал». Рішення набере чинності найближчим часом.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Відтепер водопостачання коштуватиме 33,03 грн за кубічний метр з ПДВ, водовідведення – 42,80 грн за кубометр з ПДВ. Тарифи поширюються на всі категорії споживачів.Основна причина підвищення – зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, заробітної плати та інших витрат. Діючі тарифи зафіксували ще 2022 року, лише частково скоригувавши у листопаді 2024-го. Весь цей час різницю між фактичними витратами та тарифними надходженнями покривав місцевий бюджет: з 2022 року підприємству затвердили 36,5 млн грн компенсації, виплатили 31,8 млн грн.Нині ця модель вичерпала себе. За словами міського голови, бюджет громади вже несе значне додаткове навантаження – виплати освітянам і соціальним працівникам, а з нового навчального року ще й харчування дітей у школах.Керівник «Володимирводоканалу»підкреслив, що без підвищення тарифів підприємство не зможе своєчасно розраховуватися за електроенергію, сплачувати податки та виплачувати зарплати – а це безпосередньо впливає на можливість бронювання працівників.