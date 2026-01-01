У місті на Волині - нові тарифи на воду

У місті на Волині - нові тарифи на воду
Виконавчий комітет Володимирської міської ради затвердив нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «Володимирводоканал». Рішення набере чинності найближчим часом.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

Відтепер водопостачання коштуватиме 33,03 грн за кубічний метр з ПДВ, водовідведення – 42,80 грн за кубометр з ПДВ. Тарифи поширюються на всі категорії споживачів.

Основна причина підвищення – зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, заробітної плати та інших витрат. Діючі тарифи зафіксували ще 2022 року, лише частково скоригувавши у листопаді 2024-го. Весь цей час різницю між фактичними витратами та тарифними надходженнями покривав місцевий бюджет: з 2022 року підприємству затвердили 36,5 млн грн компенсації, виплатили 31,8 млн грн.

Нині ця модель вичерпала себе. За словами міського голови Ігоря Пальонки, бюджет громади вже несе значне додаткове навантаження – виплати освітянам і соціальним працівникам, а з нового навчального року ще й харчування дітей у школах.

Керівник «Володимирводоканалу» Сергій Луцюк підкреслив, що без підвищення тарифів підприємство не зможе своєчасно розраховуватися за електроенергію, сплачувати податки та виплачувати зарплати – а це безпосередньо впливає на можливість бронювання працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, вода, нові тарифи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський суд скасував мобілізацію чоловіка, засудженого за перешкоджання ЗСУ
Сьогодні, 15:13
У місті на Волині - нові тарифи на воду
Сьогодні, 14:09
У Луцьку на Набережній знесли магазин будівельних товарів: що відомо
Сьогодні, 13:04
На Волині працівники ТЦК побили батька і його 14-річного сина, - нардеп
Сьогодні, 12:06
Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Медіа
відео
1/8