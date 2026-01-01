У Луцьку на Набережній знесли магазин будівельних товарів: що відомо





Підставою для демонтажу стали рішення судів, які підприємниця програла у всіх інстанціях, включно з Верховним Судом.



Журналісти Юлії Чіпак. Вона пояснила, що спочатку підприємниця мала дозвіл на розміщення шиномонтажу з тимчасовою спорудою.



«Попередньо ця оренда була на шиномонтаж із тимчасовою спорудою. Вона зробила перепланування і збільшила площу, тому була відмова», — зазначила Юлія Чіпак в коментарі журналістам ВСН.



За словами посадовиці, після цього Луцька міська рада ухвалила рішення не продовжувати договір оренди та відмовити у подальшому розміщенні споруди.



Підприємниця оскаржувала рішення міської ради у судах. Справу розглядали у трьох інстанціях, однак суди підтримали позицію міськради.



«Потім вона судилася у трьох інстанціях, програла все до Верховного Суду і на підставі цього були демонтовані відповідно об’єкти».

