У Луцьку на Набережній знесли магазин будівельних товарів: що відомо

У Луцьку демонтували тимчасові споруди, що були розташовані на вулиці Набережній, 29, які використовувалися під шиномонтаж.

Підставою для демонтажу стали рішення судів, які підприємниця програла у всіх інстанціях, включно з Верховним Судом.

Журналісти ВСН звернулися за коментарем до директорки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлії Чіпак. Вона пояснила, що спочатку підприємниця мала дозвіл на розміщення шиномонтажу з тимчасовою спорудою.

«Попередньо ця оренда була на шиномонтаж із тимчасовою спорудою. Вона зробила перепланування і збільшила площу, тому була відмова», — зазначила Юлія Чіпак в коментарі журналістам ВСН.

За словами посадовиці, після цього Луцька міська рада ухвалила рішення не продовжувати договір оренди та відмовити у подальшому розміщенні споруди.

Підприємниця оскаржувала рішення міської ради у судах. Справу розглядали у трьох інстанціях, однак суди підтримали позицію міськради.

«Потім вона судилася у трьох інстанціях, програла все до Верховного Суду і на підставі цього були демонтовані відповідно об’єкти».

