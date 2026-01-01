У Луцьку на Набережній знесли магазин будівельних товарів: що відомо
Сьогодні, 13:04
У Луцьку демонтували тимчасові споруди, що були розташовані на вулиці Набережній, 29, які використовувалися під шиномонтаж.
Підставою для демонтажу стали рішення судів, які підприємниця програла у всіх інстанціях, включно з Верховним Судом.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до директорки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлії Чіпак. Вона пояснила, що спочатку підприємниця мала дозвіл на розміщення шиномонтажу з тимчасовою спорудою.
«Попередньо ця оренда була на шиномонтаж із тимчасовою спорудою. Вона зробила перепланування і збільшила площу, тому була відмова», — зазначила Юлія Чіпак в коментарі журналістам ВСН.
За словами посадовиці, після цього Луцька міська рада ухвалила рішення не продовжувати договір оренди та відмовити у подальшому розміщенні споруди.
Підприємниця оскаржувала рішення міської ради у судах. Справу розглядали у трьох інстанціях, однак суди підтримали позицію міськради.
«Потім вона судилася у трьох інстанціях, програла все до Верховного Суду і на підставі цього були демонтовані відповідно об’єкти».
