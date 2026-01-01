Якою буде погода в останні вихідні травня на Волині: подробиці

Наприкінці травня погода на Волині буде мінливою. Синоптики прогнозують волинянам вихідні із хмарністю та періодичними проясненнями, а подекуди можливі пориви вітру, короткочасні дощі та грози.

Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 30 травня очікується хмарна погода з проясненням, опадів не пронозують. Вітер буде північно-західним 7-12 м/с, проте вдень можливі пориви 15-20 м/с. Температура вдень прогріється до 17-22 градусів тепла.

У неділю, 31 травня синоптики прогнозую ніч без опадів, проте вдень можливий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер знову буде північно-західним 5-10 м/с. Температура вночі 8-13 градусів тепла, а вдень 18-23 градуси вище нуля.

