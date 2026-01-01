Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 30 травня. Долар втратив 3 коп. Євро зменшився на 11 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 44,26 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,43 (-11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,14 (-2 коп.)

