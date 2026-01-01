На Волині працівники ТЦК побили батька і його 14-річного сина, - нардеп

У Нововолинську на Волині родина заявила про побиття чоловіка з інвалідністю та його 14-річного сина людьми у військовій формі. Наразі підліток перебуває у лікарні, а правоохоронці проводять досудове розслідування обставин інциденту.

Про випадок в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

У Нововолинську люди у військовій формі побили чоловіка і його сина

За словами нардепа, інцидент стався у Волинській області, де невідомі особи у формі зайшли на територію приватного гаража та побили чоловіка і його неповнолітнього сина.

"Дуже важливо, щоби з такими бусифікаторами система правоохоронна розбиралася оперативно і давала чіткий сигнал громадянам, що такого в нашій країні далі не буде", — заявив Мазурашу.

