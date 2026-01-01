Гріють воду у каструлях: лучани скаржаться на комунальників через затяжний ремонт





У чому причина та коли вирішиться проблема розповідають у сюжеті телеканалу



Жителі будинку визнають, проблеми з трубами тут тягнуться роками. Серйозна поломка на тепломережі сталася ще взимку.



Наслухавшись обіцянок-цяцянок, людям увірвався терпець, бо ж по телефону будуть працювати, а на ділі працівників біля виритої ними ж ями немає.



У КП «Луцьктепло» таку роботу пояснюють банально – відсутнє належне обладнання.



«Зараз працює наша бригада якраз таки над тим, щоби ліквідувати витік. Особливість в тому, що витік стався на попередньо ізольованій пластмасовій трубі. На жаль, власними силами оперативно ми не могли його ліквідувати. Для цього треба було залучити підрядну організацію, яка має спроможності для того, щоб виконати роботу. Наразі роботи виконуються і найближчим часом витік буде ліквідовано, а послуги – відновлено. Орієнтовно до кінця дня сьогодні», – пояснив прессекретар «Луцьктепло» Антон Безносиков.



Проте, навіть після відновлення водопостачання у цьому будинку щастя помитися під теплим душем буде недовгим.



І каструлі, і відра доведеться таки притримати на поверхні, бо ж попереду на цей будинок чекає відключення гарячої води. Але цього разу вже планове – на місяць часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

